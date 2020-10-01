歐陽娜娜登台唱「我的祖國」　陳亭妃：不該做的事「一定要開罰」

▲歐陽娜娜於央視獻唱「我的祖國」。（圖／翻攝自YouTube、微博）



記者林銘翰／台北報導

藝人歐陽娜娜、張韶涵上月30日晚間在中共「十一」晚會演唱，恐涉及違反《兩岸人民關係條例》相關規定，可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。對此，民進黨立委許智傑1日表示，若違反兩岸條例的確可以開罰50萬元；民進黨立委陳亭妃也說，兩岸條例已經講得非常清楚，「這次一定要開罰」。

中國大陸央視於上月30日晚間播出中共建政71週年晚會，歐陽娜娜將與香港、大陸的藝人合唱開場歌曲「我的祖國」，張韶涵也在晚會上與大陸藝人合唱抗疫歌曲「守護」。陸委會表示，國人應共同捍衛台灣尊嚴與價值，勿參與中共國慶活動，指稱對於相關演出，陸委會將會同主管機關文化部予以密切關注，並協同進行後續處理。

對此，許智傑1日受訪時表示，央視是中共黨媒，藝人行為若違反《兩岸人民關係條例》第33條之1規定，的確可以開罰50萬元，不過開罰是最後的手段，主要是希望要求台灣人民可以自制，不要成為中共統戰的樣版。

陳亭妃則說，《兩岸人民關係條例》已經講得非常清楚，只要涉及到中共的黨務還有政治機關，甚至是政治性的內容，絕對都可以罰。

陳亭妃也強調，並不是只要講到「我的祖國」就要開罰，而是因為央視絕對是政治機關，而且藝人的代表性不一樣，如果藝人講到「我的祖國」，甚至是唱和中國、變成樣板，可能會造成未來台灣人自己的混淆，所以她認為這次一定要開罰，才能讓大家了解什麼事該做、什麼事不該做。

《兩岸人民關係條例》第33-1第1項明定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得為下列行為：一、與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構） 、團體為任何形式之合作行為。二、與大陸地區人民、法人、團體或其他機構，為涉及政治性內容之合作行為。

《兩岸人民關係條例》第90-2條也規定，違反第33-1條第1項規定者，處10萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

其他人也看了這些...

►蘇貞昌轟張韶涵、歐陽娜娜：享受自由健保 還去對岸唱不適當的歌

►歐陽娜娜唱我的祖國 黃暐瀚：當然是統戰…他們已做出選擇

►苗博雅轟歐陽娜娜：赴中發展沒錯 「錯在為錢公開羞辱同胞」

更多熱門新聞...

►黃立成挺歐陽娜娜挨轟 鄭運鵬：他當時非常有台灣心

►何志偉建議國慶由「歐陽娜娜領唱」 網笑：隔離14天來不及

►黃光芹重批歐陽娜娜「台灣之恥」：藝人可以無祖國，請做出選擇

►振興一下我們的美麗