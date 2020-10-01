LIVE／台北設市走過100年　柯文哲邀陳水扁、馬英九同台

記者袁茵／台北報導

台北市今年為設市100年，北市府推出一系列活動，1日舉辦設市百年交流分享活動，並且邀請歷任市長、議長共同出席，對象包括前市長許水德、吳伯雄、黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌等人，其中陳水扁、馬英九、郝龍斌、柯文哲4人互動備受外界高度關注，《ETtoday新聞雲》進行全程直播。

面對台北市設市100年，台北市長柯文哲日前透露，要在1日中秋節當天舉辦設市百年活動，「這個老實講是躬逢其盛，尤其設市100年是一個歷史的重要里程碑，所以有邀請歷任的臺北市長及議長參加，畢竟設市100年真的不容易，是個重要的紀念活動。」





▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

關於北市設市百年活動，將於1日上午10時正式開場。台北市文化局表示，該活動會回顧台北設市以來的興革與演變，在這個重要的日子裡，已有邀請本市歷屆市長、議長共同參觀展覽並交流，分享城市治理、參與建設心得及對台北市未來發展期許，希藉由歷任市長及議長治理監督經驗，為台北擘劃更好的藍圖。

根據流程規劃，柯文哲會先在9時30分進行媒體聯訪，10時活動正式開始進行貴賓導覽，到了10時30分舉辦歷任市長、議長交流分享，並且在11時25分大合照以及結束活動。

至於獲邀人物，台北市文化局表示，已有邀請許水德、吳伯雄、黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌等歷任市長，及陳建治、吳碧珠、陳錦祥等前任及現任議長出席觀展並交流分享，目前各位貴賓皆應允出席。

▲台北設市百年活動，陳水扁、郝龍斌、柯文哲、馬英九四人同台。（合成圖／ETtoday資料照）



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