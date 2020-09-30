聖約翰教師哭喊「無薪過中秋」　怒批董事：花大錢聘律師也不發薪

▲高教工會與聖約翰科大教師們呼籲，教育部該積極介入聖約翰當前的爭議，以保障聖約翰師生權益。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

高教工會今（30日）偕同聖約翰科大教師們到教育部前陳情抗議。教師們表示，聖約翰校方仍有資產20億，存款達3億，但卻為了圖謀轉型利益與逼退教師，從8月起竟就惡意不發薪，教師向教育部陳情超過50日，但教育部卻一再給予學校限期改善機會，迫使教師於上週23日起每週至教育部前靜坐抗議。



高教工會組織部主任林柏儀氣憤表示，在知情善心人士協助下，聖約翰教師取得一份「聖約翰科技大學第17屆董事會第 16 次功能小組董事蒞校會議紀錄」。其中顯示，董事會對教師們的惡意減欠薪作為，屬於「早有預謀」，裡頭還載明要「編列律師費用」，寧可拿學校預算，花大錢聘律師，也不發薪給老師。



根據該份記錄，林柏儀分析，今年6月聖約翰董事會就預謀寧可「預留資金」來聘律師，因應遭惡意不發薪、不給聘書的教師爭訟，甚至還惡指這群人就是「不適任教師」。更荒謬的是，董事會所謂的不適任範圍，居然是在聖約翰約120位教師（含主管）中，宣稱評鑑後80名都是不適任，佔三分之二之譜！顯然是無了惡性裁員，濫稱教師不適任。





另外，林柏儀指出，董事會也已預謀，不惜侵害既有學生權益，包括不依法令對停招系所學生正常開課到其畢業，而是積極勸誘其轉系，並且要避免因遭投訴而被否決停招，同時校方宣稱要「全體教職員」共體時艱，但實際卻是只有「基層」蒙受損害，像是校長黃宏斌仍月領22萬以上薪給，卻要基層助理教授接受薪給剩本俸，每月僅3.5萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林柏儀再說，自從聖約翰惡意不發薪的爭議爆發後，許多人詢問，聖約翰不是教會辦學嗎？怎麼會這樣？它們是有什麼背景？教育部為和會縱容它們這樣？高教工會逐一比對聖約翰科大校長及董事會的背景，發現8月新上任的校長黃宏斌，並非是從台大借調而來的單純教授，其本身不但曾擔任教育部高教司司長、而且還擔任過桃園縣副縣長。除此之外，董事會還包含茂一電子董事長廖文彬、前國防部長孫震、前司法院大法官馬漢寶、知名律師徐小波等人。

林柏儀說，「我們不禁疑問，聖約翰科大有這樣陣容堅強的董監事會，為何不能夠正常妥適辦學？為何不是善盡學校的教育資源，好好善待師生？」



高教工會與聖約翰科大教師們呼籲，教育部該積極介入聖約翰當前的爭議，依私立學校法第43條及第25條撤換違法校長與董事，以保障聖約翰師生權益，而正常全薪，是所有大專教師的基本權利，經營不易絕非學校違法惡整師生的藉口，在訴求未達成前，將繼續每週至教育部外陳情抗議，直到政府拿出鐵腕，整頓此種高教惡勢力為止。