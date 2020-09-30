賴清德、表藝珍明星臉現身　銘傳大學20金釵、金帥國慶服務隊亮相

▲銘傳大學國慶親善服務隊。（圖／記者宋良義攝）

記者崔至雲／台北報導

雙十國慶即將來臨，銘傳大學今年將有13位「金釵」與7名「金帥」，將擔任指引及接待，讓貴賓感受專業親切的貼心服務。隊伍中不難看到一名留著中長髮、中分頭的男生，一問之下才知道，該名學生因髮型特別，常被同學認為是「小賴清德」，國企系二年級的李冠霆則表示，自己很榮幸能向賴清德，未來也希望向副總統賴清德看齊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲銘傳大學2020年金釵明星臉長得像韓星表藝珍。（圖／（右）攝影宋良義攝，（左）翻攝自IG／yjiinp）

今年是銘傳大學連續第36年負責國慶禮賓接待，親善服務隊今日舉辦亮相記者會，活動開始除了有唱歌、跳舞表演外，還現場表現10種語言的招待語，包含西班牙文、法文、韓文、客家話等。親善服務隊隊長黃靖雯指出，這是自己第3次參與國慶大典服務，希望能將經驗繼續傳承，也期許典禮圓滿成功。

▲親善服務隊隊長黃靖雯。（圖／記者宋良義攝）

這次的親善服務隊中也出現許多「明星臉」，有著類似明星賴雅妍臉蛋的中文系朱家妤、與韓國明星表藝珍狀臉的華語文一年級生鍾璦鴻、側臉特像藝人張孝全的中文系二年級童偉嘉、與香港藝人林峰狀臉的風保系的蔡鴻毅，以及髮型特像賴清德的國企系二年級李冠霆。他們都希望能夠以自己最大的力量，為國慶大典盡一份心力。

黃靖雯說明，今年除了專業接待服務與「BLS基本生命救命術」訓練外，因應疫情，在平時自主訓練就落實量體溫、手部酒精消毒，且保持社交距離。此外，在接待禮儀方面也加入，如何正確配戴口罩，以及提醒賓客做好防疫措施，維護大家的健康安全。

▲側臉相似藝人張孝全的中文系二年級童偉嘉。（圖／記者宋良義攝）

這次銘傳禮賓制服是由同為銘傳大學畢業的設計師廖佳琳設計，她提到，今年的服裝以圓弧及直線的剪裁設計，讓洋裝看起來剛柔並濟更具優雅及現代感，色塊上的呈現，融入了銘傳logo的設計，使用紅色作為基底，呈現一種青春洋溢、活潑的熱情；胸前的藍色極簡線條，代表鷹揚的意象，展現年輕新潮的視覺感；灰色的色塊拼接於胸前、腰側及袖口的反摺處，柔和整體的視覺感受，讓強烈的對比色多些和諧。

▲▼銘傳大學國慶親善服務隊。（圖／記者宋良義攝）

銘傳大學親善服務隊指導老師何采容表示，銘傳大學以國際化校園聞名，親善服務隊成員來自世界各國，今年除了增加防疫訓練，也透過校園時尚靈感，培養時尚素養。國慶典禮天氣如果悶熱，就要注意貴賓是否有因全程戴口罩而產生的不適感，因此在訓練時會特別著重觀察賓客狀況。若真有緊急狀況趕快通知大會管制官及醫療團隊，讓貴賓獲得最好的照顧。