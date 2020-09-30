東海岸月光海音樂會最終場　中秋連假接力開唱

▲▼月光‧海音樂會最終場，中秋連假邀請大家一起歡度中秋佳節。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

東管處「2020東海岸大地藝術節」-「月光‧海音樂會」最終場，將於10月2日至4日連續3天以「在邊界沈醉」、「在邊界吟詠」及「在邊界創造未來」為主題，邀請大家一起在最浪漫的月光海中歡度中秋佳節。

十月場次「月光·海音樂會」，10月2日首場將以「在邊界沈醉」為主題，邀請定居東海岸並曾獲第23屆金曲獎最佳原住民歌手等三項大獎的以莉.高潞、曾以大滿貫之姿獲第26屆金曲獎演奏類四項入圍的玩弦四度樂團、來自屏東牡丹在今年金曲獎入圍四項大獎的排灣族歌手戴曉君，以及獲獎無數由台灣原住民組成的 A Cappella (阿卡佩拉)合唱團歐開，用自然人聲及浪漫爵士帶大家沈醉在月光照耀的海洋板塊交界處。

10月3日場次則以「在邊界吟詠」為主題，由台灣民歌之父胡德夫帶來開場表演，接續由有社運音樂人先驅之稱的達卡鬧與郭明龍搭配組合以及一群熱愛並且定居於台灣的外籍人士組成的爵士泥灘地浪人樂團，呈現台灣多元族群交融共生，以及土地、天空、微風、潮騷的呢喃之聲。

10月4日的最終場以「在邊界創造未來」為主題，除邀請身兼音樂創作人、歌手、演員、主持人的三金（金馬、金曲、金鐘）入圍者阿洛.卡力亭.巴奇辣，以及曾獲台新藝術獎表演藝術的布拉瑞揚BDC舞團演出外，並由來自知本卡大地布部落，並獲得金曲、金音、美國獨立音樂大獎的金曲歌王桑布伊閉幕壓軸。

此外，今年首次舉辦的「Trashion海洋時尚秀創藝設計競賽」，經過激烈競爭，冠軍是由來自台東大武的設計師洪念慈，利用回收再製的二手衣服、廢漁網及寶特瓶創作出「美麗背後的哀傷」的作品獲得；亞軍作品「Responce」，則是由太麻里嘉蘭部落的設計師黃宇聰，運用經過植物染色的回收布料加上廢漁網纖維，結合族群創新圖紋技法製作而成；季軍作品「璞遡迷惘」，是由長濱長光部落設計師嚴凱莉，運用回收的水泥紙袋、帆布與黑網組合設計製成。Trashion海洋時尚秀創藝設計競賽獲選作品，除冠、亞、季軍外，包括兩名佳作「淨洋巡禮」、「海之芙寧」，還有材質特別處理獎「穢土轉生－蘇綺兒」，以及由主辦單位特別邀請的五位藝術家：Lua Rivera、高惟惟、高敏書、Joshua Campball Taiwanwonderful、Jennie Miller所創作的服飾飾品與裝置作品，都將在10月4日「月光·海音樂會」的開場，由專業模特兒走秀展現在大家面前。

2020年藝術家駐地創作， 5組分別座落在加路蘭（杉原信幸&中村綾花 波浪方舟-潮間交織)、都歷園區(李蕢至& LUA RIVERA 轉變）、成功海濱公園周學涵 Soga Monster）、比西里岸部落（APO’陳昭興、王亭婷 等待漲潮－阿公的魚簍）、花蓮鹽寮遊客中心（歐舟&簡吟如 新升的島嶼，古老的靈魂）的作品，現都成為打卡聖地；而藝術家饒愛琴在都歷園區創作的「呼吸系列-悠遊自在」，以馬賽克拼貼的藝術洗手台及巨幅藝術牆面也都陸續完成，令人驚艷；而都歷遊客中心館內的藝術裝置，港口部落藝術家拉黑子，延續去年「旅行在五十步的空間」的創作個展，再次以「海美/沒館」概念完成「等待的地方 pitalaan」作品，以漂流木、竹為主體結構，呈現東海岸常見的海蝕洞地形，並搭配在海邊隨處可拾的玻璃、塑膠等廢棄物，再次企圖以藝術創作凸顯海岸環境及全球海廢問題。

▲馬賽克拼貼的藝術洗手台及巨幅藝術牆面令人驚艷。

由於活動期間適逢中秋連假，花東旅遊人潮爆滿，為避免塞車及停車之苦，遊客除可搭乘台灣好行「東部海岸線」，更可多多利用月光海付費接駁專車服務；東管處再次提醒民眾，進入音樂會現場請配合防疫動線測量體溫，並全程配戴口罩。

此外，為服務未能親臨月光．海音樂會現場的民眾，除東管處及活動粉絲頁有全程直播外，東管處全台首創高解析2K的即時動態影像設備，也同步於月光．海音樂會舞台展現夜間攝影功能，讓大家透過手機或電腦螢幕，就能身歷其境觀看太平洋四季變化及日出月升星空美景，隨時感受東海岸美景不落人後。

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