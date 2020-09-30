一張圖看賞月機率！中秋夜烤肉天氣涼　北台灣「低溫探21度」

▲各地賞月機率。（圖／翻攝自Facebook／報天氣－中央氣象局）

記者李宜秦／台北報導

明天就是中秋連假第一天，中央氣象局表示，受到東北風影響，中部以北、東北部早晚較涼，約21到22度，花東地區有零星降雨，南部、中部山區則有午後雷雨。各地雲量逐漸減少，都有機會可以賞月。連假後3天各地回溫，不過受輻射冷卻影響，早晚溫差較大，中南部溫差可達10度。

氣象局預報員王品翔表示，明天仍受東北風影響，中部以北、東北部早晚較涼，約21到22度，其他地區都是多雲到晴，花東地區有零星降雨，但雨勢不大，東半部、基隆北海岸的雲量較多，不過偶爾仍可見太陽，各地賞月機會都偏大，而南部、中部山區午後有雷雨，若要賞月可能需等入夜雨勢停歇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北台灣今日受東北風影響各地有雨。（圖／記者李毓康攝）

王品翔表示，連假第二天（周五）到第四天（周日）東北風減弱，不過夜晚、清晨受輻射冷卻影響，北部、東北部溫度下探20度，白天各地都是多雲到晴、水氣較少，須留意的是各地溫差都較大，中南部高溫約33到34度，夜晚低溫約24度，北台灣高溫也可達30度，夜晚約24度。

另外，下周一、二東北風再度增強，北部、東半部轉為有雨，南部、中部山區也有午後雷雨，北台灣溫度與前幾日差不多，高溫約26到28度，低溫則約22到25度。