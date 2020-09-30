影／迎接中秋連假！　北北基學姊賞月、玩樂秘境大公開

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中秋連假即將到來，北北基「學姊」們30日再度齊聚ETtoday《雲端最前線》，分享連假吃喝玩樂攻略，更現場上演烤肉技巧大比拼，為中秋暖身。台北市政府副發言人黃瀞瑩透露，北市河濱公園中，自己特別喜歡社子島生態公園，也是一個賞月的好去處；基隆市政府發言人沈詠珮則擺出基隆限定「漁夫鍋」，並推薦民眾走訪2020潮藝術節，度過不一樣的中秋。

2020白晝之夜即將登場，黃瀞瑩指出，白晝之夜已連辦5年，今年也擴大辦理，並結合台北流行音樂中心內的金曲獎盛事，10月3日的南港將有「裡面金曲獎、外面白晝之夜」。她也說，這次白晝之夜將在3日晚間6時啟動，歡迎各位睡不著覺的年輕人出來走一走，一路從南港捷運站到昆陽站，都會有出其不意的表演及藝術家作品展出。

新北市政府副發言人戴湘儀則介紹新北三大中秋活動，包含已經啟動的碧潭幾米「向月亮許願」，以及10月1日平溪菁桐「新北點燈 向世界報平安」、10月4日新北大都會公園「來新北 音樂盒・野餐」。她還指出，萬里蟹市集也將在10月1日開幕，將有新鮮漁獲卸貨、福袋開賣，歡迎大家共襄盛舉。

此外，戴湘儀也推薦新北「牛郎織女系！一日約會x美拍祕境浪漫手札」行程，先是走訪煤礦小鎮山佳火車站，也是電影《可不可以，你也剛好喜歡我》的拍攝點之一，緊接著到LAIFA Coffee Store 來發咖啡所體驗文青風，再走訪三角埔頂山觀賞芒草；晚間則可以到樹林大同山觀景平台賞月，完成浪漫一日遊。

至於中秋走訪基隆，沈詠珮除了介紹「2020潮藝術節」，也建議民眾三大賞月景點，包含基隆港、外木山、白米甕砲台及潮境公園101高地。她還擺出基隆限定「漁夫鍋」，內有黃金蟹、蝦三寶、透抽等現撈海鮮，以及手打魚漿等豐富食材，引發在場人員陣陣讚嘆聲。

談起漁夫鍋的由來，沈詠珮透露，這其實是基隆市長林右昌「正名」的，由於基隆海邊漁船、漁夫多，大家出海一次可能就要一週、一個月，在海上就是直接煮海鮮，可以餵飽整船人；而基隆市長林右昌上任前，在一個月黑風高的夜晚走在港邊拜票，發現有群漁夫正煮著熱騰騰的鍋，令人感覺暖心，「不只海鮮鍋，也溫暖人心」，因此上任後每年都推動「漁夫鍋」比賽，今年也由藻樂趣餐廳推出的「藻～蟹老闆」獲得冠軍。

▲基隆限定「漁夫鍋」。（圖／記者楊佳穎攝）



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