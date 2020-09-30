花蓮賞金針花！中秋車潮湧警加強交管...山路陡峭低速檔慢行

▲▼玉里警方於中秋連假於各重要路段加強超速及酒駕違規取締。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中秋節連續假期即將來臨，10月1日至4日的4天連續假期，花蓮縣警察局玉里分局為維持玉里、富里、卓溪地區交通順暢，針對轄需內各重要路段、景點及火車站前加強交通疏導措施。

為確保中秋節連續假期交通行車安全、順暢，玉里分局於台9線、花193縣道、台30線（玉長公路）安通等重要路口，採取「分區」、「分段」、「熱時」、「熱點」等交通策略，綿密規劃交通疏導，並提醒用路人行經台9線省道266K（三民段）、273K（酸柑段）、291K（竹田馬嘉祿段）、300K（富南段）、193縣道93K、95.5K（春日、松浦段）、101.5K、104K（觀音、高寮段）、兩大金針山產業道路（玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山）等路段，請依限速小心慢行。

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玉里警方同時針對酒後駕車、超速、危險駕車（競速）及市區、火車站違規停車、設攤等妨礙車輛通行違規加強執法，以維用路人交通安全。

▲實施交通管制疏導車流。

另六十石山及赤柯山下山道路，因道路非常陡峭（最大坡度約30度），為避免意外事故，特別製作3公尺大型險降坡請用低速檔行駛告示牌警示，請遊客及村民駕駛車輛時務必以低速檔行駛，以免過度踩踏煞車，導致煞車過熱失靈。

▲賞金針花山路陡峭，特別製作3公尺大警示牌提醒駕駛人減速的行。

秋節4天連續假期為觀賞金針花高峰期，遊客絡繹不絕，依以往經驗檢視遊客上山賞花車輛常會發生故障及意外事故，警方呼籲遊客上山前應確實檢查車輛機件性能是否正常；山區道路狹小、彎道多，行車速度應放慢（下山請務必打低速檔），隨時注意上、下山車輛及道路狀況，相互禮讓，以維行車安全。

分局長陳蔚文表示，民眾利用假期出遊、返鄉的駕駛朋友，絕對不要酒後駕車，並依道路速限行駛，騎乘機車應戴安全帽，用路人除了在各重要路口，遵循員警的指揮行駛，也可以透過花蓮縣警察局臉書設置的「洄瀾交安」粉絲頁，查詢花蓮路況。

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