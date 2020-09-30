　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮賞金針花！中秋車潮湧警加強交管...山路陡峭低速檔慢行

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼玉里警方於中秋連假於各重要路段加強超速及酒駕違規取締。（圖／玉里分局提供，下同）

▲▼玉里警方於中秋連假於各重要路段加強超速及酒駕違規取締。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中秋節連續假期即將來臨，10月1日至4日的4天連續假期，花蓮縣警察局玉里分局為維持玉里、富里、卓溪地區交通順暢，針對轄需內各重要路段、景點及火車站前加強交通疏導措施。

為確保中秋節連續假期交通行車安全、順暢，玉里分局於台9線、花193縣道、台30線（玉長公路）安通等重要路口，採取「分區」、「分段」、「熱時」、「熱點」等交通策略，綿密規劃交通疏導，並提醒用路人行經台9線省道266K（三民段）、273K（酸柑段）、291K（竹田馬嘉祿段）、300K（富南段）、193縣道93K、95.5K（春日、松浦段）、101.5K、104K（觀音、高寮段）、兩大金針山產業道路（玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山）等路段，請依限速小心慢行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼玉里警方於中秋連假於各重要路段加強超速及酒駕違規取締。（圖／玉里分局提供，下同）

玉里警方同時針對酒後駕車、超速、危險駕車（競速）及市區、火車站違規停車、設攤等妨礙車輛通行違規加強執法，以維用路人交通安全。

▲▼玉里警方於中秋連假於各重要路段加強超速及酒駕違規取締。（圖／玉里分局提供，下同）

實施交通管制疏導車流。

另六十石山及赤柯山下山道路，因道路非常陡峭（最大坡度約30度），為避免意外事故，特別製作3公尺大型險降坡請用低速檔行駛告示牌警示，請遊客及村民駕駛車輛時務必以低速檔行駛，以免過度踩踏煞車，導致煞車過熱失靈。

▲▼玉里警方於中秋連假於各重要路段加強超速及酒駕違規取締。（圖／玉里分局提供，下同）

賞金針花山路陡峭，特別製作3公尺大警示牌提醒駕駛人減速的行。

秋節4天連續假期為觀賞金針花高峰期，遊客絡繹不絕，依以往經驗檢視遊客上山賞花車輛常會發生故障及意外事故，警方呼籲遊客上山前應確實檢查車輛機件性能是否正常；山區道路狹小、彎道多，行車速度應放慢（下山請務必打低速檔），隨時注意上、下山車輛及道路狀況，相互禮讓，以維行車安全。

分局長陳蔚文表示，民眾利用假期出遊、返鄉的駕駛朋友，絕對不要酒後駕車，並依道路速限行駛，騎乘機車應戴安全帽，用路人除了在各重要路口，遵循員警的指揮行駛，也可以透過花蓮縣警察局臉書設置的「洄瀾交安」粉絲頁，查詢花蓮路況。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
多久換新手機？最多人2-3年　留言意外曝神機
寒舍艾麗變防疫旅館　10/17後不接受訂房
晚班較年輕！120警衝雲林海線最大淫窟　赫見17歲少女
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2020台灣設計展搶先看　「Check in新竹-人來風」玩科技拍美照

明最佳賞月地曝光！國5車輛比去年多12%　高公局建議「3替代道路」

網購用「循環袋、箱」！有機會獲iPhone 12 Pro和PlayStation 5

老婆買北市房！家中開銷全包辦…但「這要求」他氣炸：當我入贅

拒絕推銷還狂講！她崩潰「回3字」終於停了　行員曝難處：很無奈

LIVE／中秋連假國道最塞路段曝　氣象局高公局聯合說明

拿新手機後「平均多久換新？」最多人用2～3年　留言意外曝神機

10個有8個「只剩一個功能」！警慘被妻斷命根　接回後悲慘下場曝

免費贈送二手物「被標成全新」重新上架賣！她氣炸：消費別人善意

員工結婚「逼給1000元禮金」秒進帳20萬　公司新規：違者罰3千！

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

會動！日本交通標示「轉圈換一個」 隨號誌變化...在地人：40年前就有

小琉球遇魷魚姨求買「10片200元」　他上船拆開驚見不到5片：垃圾人

要被送去加拿大...暖心汪鬧脾氣　中途爸不捨安慰：我也捨不得你

「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心❤ 紫羽毛展翅超夢幻！網：美暈了

田馥甄演唱會出場「像被推出產道」ＸＤ　細曝Ella生勁寶過程：我是搖滾第一排！

2020台灣設計展搶先看　「Check in新竹-人來風」玩科技拍美照

明最佳賞月地曝光！國5車輛比去年多12%　高公局建議「3替代道路」

網購用「循環袋、箱」！有機會獲iPhone 12 Pro和PlayStation 5

老婆買北市房！家中開銷全包辦…但「這要求」他氣炸：當我入贅

拒絕推銷還狂講！她崩潰「回3字」終於停了　行員曝難處：很無奈

LIVE／中秋連假國道最塞路段曝　氣象局高公局聯合說明

拿新手機後「平均多久換新？」最多人用2～3年　留言意外曝神機

10個有8個「只剩一個功能」！警慘被妻斷命根　接回後悲慘下場曝

免費贈送二手物「被標成全新」重新上架賣！她氣炸：消費別人善意

員工結婚「逼給1000元禮金」秒進帳20萬　公司新規：違者罰3千！

Audi Q5 Sportback北美開賣　四環斜背跑旅加入雙B戰局

32歲維密天使全裸宣布有喜，孕肚驚見肌肉線條！網傻：身材不科學

全智賢新劇《智異山》開拍路透照公開！　造型曝光：長髮剪短了

2020台灣設計展搶先看　「Check in新竹-人來風」玩科技拍美照

美妝YouTuber誰最狂？台灣5位Pro級彩妝達人　快來按追蹤

【奧斯塔羅】最近將有什麼事讓你感到喜悅？

KS運彩分析／白襪對運動家先發投手都最強　看好小分過盤

84歲環球科大創辦人許文志博士專論　「地域產業OTOP的未來」

明最佳賞月地曝光！國5車輛比去年多12%　高公局建議「3替代道路」

網購用「循環袋、箱」！有機會獲iPhone 12 Pro和PlayStation 5

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

快訊／國家級警報狂響！12：37地牛翻身　台北搖超大

帝君佑男友平安過19歲　她終找到「皇宮廟」連獲5聖筊

60人民權橋下烤肉留滿地垃圾　炭火還在燒就閃人

快訊／台北超晃！　12：37規模5.9地震最大震度4級

為躲千萬遺產稅！家屬求「插管」9旬癌末翁

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

中秋連假前變天了　下波鋒面「濕涼掉7度連下好幾天」

300哥又被捕捉了！「愛車慘生灰」超淒涼

百鈔「被蓋鄭X宸」　他繳費被拒：哪個天兵

爆乳鋼琴戰！網紅「只剩2片貝殼」網卻搖頭

機車考照魔王關曝！直線7秒排第二

更多熱門

相關新聞

中秋送禮一多三少　禮盒包裝過頭小心被罰

中秋送禮一多三少　禮盒包裝過頭小心被罰

中秋佳節即將到來，各家業者推出許多包裝禮盒，但是精緻包裝帶來的是龐大的垃圾量。花蓮縣環境保護局呼籲鄉親們，在採購禮品時應以「產品份量多、包裝材料少、種類少及印刷少」的禮盒商品優先選購，才可以減少垃圾產生與避免地球資源浪費。

台南市盆栽展鹿耳門聖母廟熱鬧展開

台南市盆栽展鹿耳門聖母廟熱鬧展開

詹龍欄假釋出獄！囚18年終返家過中秋　低調不出門

詹龍欄假釋出獄！囚18年終返家過中秋　低調不出門

奇美博物館再現「紙上奇蹟」中秋登場

奇美博物館再現「紙上奇蹟」中秋登場

高鐵加開2班　南下自由座列車

高鐵加開2班　南下自由座列車

關鍵字：

中秋連假賞花高峰山路陡峭減速酒駕超速競速六十石山赤柯山

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

「華岡幫」小鬼400億貴婦摯友曝光

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

「讓人最不想交往」的3大星座

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

小馮東區現蹤被5男搭訕　甜笑曝單身

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

更多

最夯影音

更多
彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨
春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面