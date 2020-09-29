紐約時代廣場出現台灣廣告！蔡英文：感謝友邦替台發聲

記者蘇晏男／台北報導

聯合國大會22日起至29日舉行聯大總辯論，外交部指出，我國14個友邦均已全數致函聯合國表達支持台灣參與聯合國。對此，總統蔡英文29日表示，謝謝友邦大力聲援台灣參與國際組織、共同對抗疫情，並為國際社會做出貢獻，Taiwan Can Help。

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

蔡英文在臉書指出，第75屆聯大總辯論這幾天在紐約召開，台灣的努力受到許多國家重視。我國的友邦高層紛紛在會議中為台灣仗義執言，同時，也連署或個別致函給聯合國秘書長，支持台灣參與聯合國體系。

蔡英文表示，謝謝友邦大力聲援台灣參與國際組織、共同對抗疫情，並為國際社會做出貢獻，這是台灣的目標，我國絕不會退縮。

蔡英文也分享，前幾天，紐約時代廣場出現來自台灣的廣告，這是我方今年聯合國推案的廣告，要向全世界表達，在落實聯合國永續發展目標SDGs的過程中，台灣幫得上忙，也願意幫忙。

文末，蔡英文還用Hashtag強調，「UNGlobalGoals」、「TaiwanCanHelp」。

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