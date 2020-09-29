快訊／嘉義宏都大樓驚傳氣爆！惡火、黑煙亂竄...網嚇：聲音超大

記者翁伊森、邱茀濱／嘉義報導

嘉義市保健街宏都大樓29日晚間驚傳氣爆，警消獲報立即趕抵現場救援，傷亡人數及事故原因仍待釐清。網友對此表示，「這個氣爆聲音超大」、「超大聲蹦一聲...以為社區附近有人放鞭炮...太可怕了！」、「這爆炸聲大到我陽台玻璃門都震動我以為有人闖空門」。

▲嘉義市宏都大樓驚傳氣爆。（圖／記者翁伊森攝）



嘉義市保健街宏都大樓9樓民宅傳出氣爆，巨響嚇壞不少路人及居民，惡火隨即竄出窗戶，目前警消已將火勢撲滅。事故造成一名男性全身燒燙傷，但意識清楚，已經送醫治療。

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