中秋遊台南！即時路況快速查...沒這2個APP你就慘了

▲台南市交通局成立連續假期交通疏運小組，進駐大台南智慧交通中心，提供即時交通訊息。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

今年中秋連續假期為期4天，預計報復性旅遊人潮暴增，台南市交通局成立連續假期交通疏運小組，進駐大台南智慧交通中心，將運用路況監控資訊即時調整號誌，並透過警廣轉播、CMS看版、及安平GO好行APP等管道提供即時訊息，歡迎民眾多加利用。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲非常重視中秋連假交通情形，除了台鐵加開196班次列車、高鐵加開185班次列車，可增加疏運38萬餘旅次外，國道客運也會機動加開班次疏運，特別指示交通局、警察局等相關單位成立交通疏運小組做好因應方案。

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交通局長王銘德指出，交通疏運小組透過大台南智慧交通中心即時掌握交通路況，並結合高速公路周邊路況監控資訊，以即時導引市區道路車流，及調整動態號誌方式隨時因應；另與本市警察局保持暢通聯繫管道，通報特殊交通事件，透過警廣轉播、CMS看版及安平GO好行APP等管道提供即時訊息。

交通局長王銘德呼籲，疫情期間民眾出遊搭乘大眾運輸系統仍需佩戴口罩，交通局也加強督導業者落實執行相關防疫措施。重要的交通路段，也請警察局加派人力指揮疏導，另外民眾出遊最煩惱的停車位，交通局的「台南好停車APP」查找即時停車情形，配合路況訊息及導引，順利找到停車位。

交通局提醒，出遊民眾可多使用大眾交通工具規劃遊程，行車時請務必遵守交通安全、遵從現場警方人員的指揮，平安出門、快樂團圓。



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