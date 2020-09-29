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民進黨：保衛國家不分性別　謝謝女性國軍勇敢守護台灣

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記者蘇晏男／台北報導

近來台海局勢緊張，國民黨台北市議員徐巧芯日前主張示募兵制應全面調為徵兵制，且女性也應該要從軍，引發熱議。對此，民進黨在臉書表示，保衛國家不分性別，為優秀的女性國軍同仁加油。

▲民進黨29日強調保家衛國不分性別。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

▲民進黨29日強調保家衛國不分性別。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

民進黨指出，最近網路上有人討論女性從軍的議題，在台灣，女性都可以依照志願加入國軍，守護國家，而總統蔡英文上任以來，走訪了許多軍營、後勤單位，都讓全體國人看到許多優秀女性國軍同仁的身影。

民進黨表示，像是圖中的五位女蛙人，她們同樣接受頂艇行軍、夜間操舟、重裝行軍等訓練，最後通過布滿尖銳咕咾石的天堂路，才能成為蛙人。

例如，前陣子才通過水械專長班的第一位女性任婕，她通過了極為困難的陸海體能考驗，穿著蛙鞋負重踩水，再戴上水肺潛入海底，進行水中裝備的故障排除。每一期能結訓的，只有少少幾人，但是她做到了。

民進黨認為，關於役期，一直也是整體國防政策的一環，外界的許多意見都有助於國防部參考，「我們的總兵力達到什麼程度、兵力結構、兵力素質，更是國家在意的問題」。

民進黨強調，保家衛國不分性別，台灣有許多優秀的女性從軍，她們耐得住高壓考驗，也能展現高昂的鬥志。請大家為優秀的女性國軍同仁加油打氣，謝謝妳們勇敢守護台灣。

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