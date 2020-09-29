公務員遭北韓槍殺焚屍...哥哥出面了！痛批南韓政府「卸責誣衊」

▲55歲的李萊晉召開記者會，澄清弟弟絕不可能「投誠北韓」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓海洋水產部47歲的李姓公務員遭北韓軍警槍殺後留下各種謎團，海洋警察廳今（28）日上午召開記者會，澄清依據各種跡象與軍方掌握的情報，李姓公務員的確有「投誠北韓」意圖；然而其胞兄李萊晉（이래진，音譯）始終不服政府與軍方的調查結果，下午在首爾市中區韓國新聞中心，對駐韓外媒記者召開記者會，痛批政府與軍方錯失黃金救援時間，要求國際組織介入調查。

綜合《韓聯社》、《東亞日報》，海洋警察廳情報搜索局長尹晟鉉（윤성현）在29日上午記者會透露，李姓公務員生前欠下3億多韓元，其中網路賭債就佔半數以上；李萊晉在下午記者會上要求海洋警察廳長出面道歉，並痛批海洋警察廳連最基本的事件現場調查、漂流路徑模擬分析都不做，就斷然將弟弟的失蹤歸因於「投誠北韓」。

李萊晉表示，在海洋警察廳上午召開記者會前，根本不知道弟弟生前欠下2億6千萬韓元的賭債，「弟弟之前沒有對我這樣說。」

▲李萊晉向金正恩呼籲，應協尋、並儘早交還弟弟遺體。（圖／路透社）

李萊晉認為，只因為欠下鉅債、離婚，南韓政府與軍方就認為弟弟有「投誠北韓」的念頭，理由根本太過牽強，「（你們）一直提到弟弟的債務、家庭私生活，如果真要這麼說，那麼我國50至60%的國民可能都要考慮『投北』了！我也欠下鉅款，如果欠債就要跑路到北韓，你覺得這樣解釋合理嗎？」

李萊晉指責，「我弟弟在執行公務時失蹤墜海、漂流到北韓領海內的同時，大韓民國政府到底做了什麼？政府與軍方根本就沒盡力、什麼事都沒做，最後放任弟弟漂流到北韓海上北方分界線（NLL）內，明明到死前為止還有2次黃金救援時機，我國軍方在弟弟漂流進北韓領海至死亡前的6個多小時，只選擇在旁袖手旁觀。」

對於海警與軍方描述，從李姓公務員被北韓發現時曾穿上救生衣的情況來看，不排除其早已計畫「投誠北韓」；李萊晉表示，「法律本來就規定要穿上救生衣，如果你說穿救生衣就代表想要投北，這種說法未免太過危險。」

最後，李萊晉向北韓最高領導人金正恩呼籲，懇請北韓當局交出弟弟的屍體，並向國際組織呼籲，期盼能組共同調查團調查真相。

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