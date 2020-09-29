鄭文燦：桃園是台灣第一站　願做台商回台投資後盾

記者陶本和／台北報導

桃園市長鄭文燦29日出席「世界台灣商會聯合總會第26屆年會」時表示，歡迎世界台商回台投資，台灣已經是投資非常好的地方，桃園是台灣的第一站，願意做大家回台的後盾。

▲桃園市長鄭文燦出席世界台灣商會聯合總會年會。（圖／記者林敬旻攝）

鄭文燦致詞時表示，今年是辛苦的一年，但展現了台商在世界的韌性，感謝台商總會在各地幫台灣做了防疫外交，協助當地政府讓世界各國看見台灣的防疫能量，敬佩所有台商在疫情對經濟、投資工作產生影響時，仍可以照顧台商在各地的發展。

鄭文燦說，今年雖然因為疫情沒有辦法舉行更大的年會，但相信還是會一樣踴躍，去年是在桃園的林口體育場舉辦，但相信台商展現台灣人打拼精神，一定可以通過挑戰，在寫下防疫好成績後，在未來經濟振興一定可以寫下讓世界肯定的紀錄。

鄭文燦表示，蔡英文在上次會議中提到，台灣政府有責任、有義務為所有愛台灣的台商做後盾，因為世界經濟全球衰退，歡迎大家回台投資，台灣已經是投資非常好的地方，而桃園是台灣的第一站，願意做大家回台投資的後盾。

鄭文燦說，台商希望可以回流深耕，把高階製造、研發、人才培育，可以在台灣落腳，有信心可以攜手克服困難，「感謝總會長，今年當總會長很辛苦，不能飛來飛去，但各國、各洲的聯絡非常密切，完成今年的年會。」

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