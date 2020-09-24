影／雙鋼印口罩首日販售　鄭文燦：加強稽查避免仿冒

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦24日上午在桃園區藥局視持「MD MIT」雙鋼印實名制口罩販售時表示，為確保國產口罩品質，讓國人快速明確辨識選購的醫用口罩是否為國產，中央流行疫情指揮中心宣布今日起，國產製作的平面醫用口罩必須在口罩邊緣印製「MD」及「Made In Taiwan」字樣，市府也將持續加強源頭查核、通路與末端稽查等多層次查核方式，請國人與市民朋友放心。

▲桃園市長鄭文燦24日視察桃園區藥局雙鋼印口罩販售時表示，為確保口罩品質，市府將加強稽查，請市民放心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦24日視察桃園區藥局雙鋼印口罩販售，親自自掏腰包購買j雙鋼印口罩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，口罩實名制實施至今已歷時半年，台灣口罩國家隊成果是有目共睹，感謝所有藥師秉持良好士氣與提供完善的服務，目前口罩實名制仍維持每人每14日可購買成人口罩9片或兒童口罩10片，桃園市有503家健保藥局參加，加上9個衛生所，總計共有512個販售點，每天可販售約1百萬片，目前各藥局與衛生所都有充分供應量。

▲衛福部24日起販售雙鋼印口罩，有「MD及Made In Taiwan」之雙鋼印標示。（圖／記者沈繼昌攝）

市府衛生局長王文彥提及，市民朋友購買非實名制盒裝醫用口罩，一定要在藥局、藥妝店、醫療器材販賣業等合法通路購買，確認完整外包裝上必須有「衛部（署）醫器製（壹）字第000000號」或「衛部（署）醫器輸（壹）字第000000號」醫療器材許可證字號、品名、製造廠名稱及地址等相關資訊，千萬不要購買來路不明口罩，以確保自身健康與安全。

▲桃園市桃園區藥局24日販售雙鋼印口罩，一早即有市民購買口罩。（圖／記者沈繼昌攝）

衛生局強調，為避免國產口罩遭混充或仿冒，衛福部規定24日起藥局販售實名制口罩皆有MD及Made In Taiwan之雙鋼印標示，實名制網路與超商預購，自第18期（取貨日期10月12日至10月25日）起才販售雙鋼印口罩，其餘平面醫用口罩可持續販售至12月24日。

桃園市藥師公會理事長鄭志宏、藥劑生公會理事長黃豐彬與西藥商業同業公會理事長張凱翔都建議，希望政府能調整實名制領取量，目前為2週購買9片口罩，希望能增加領取量，才能可拉長領取頻率，減輕藥局販售負擔；另外，也希望政府加強宣導，讓民眾養成到合法場域購買合格口罩觀念，因為口罩販售解禁，市場、文具行等地方都在賣口罩，有很高比例販售非合格口罩，民眾應該到藥局、藥妝店、醫療器材販賣業等有醫療器材許可字號的合法通路購買，才有保障。

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