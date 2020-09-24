　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

影／雙鋼印口罩首日販售　鄭文燦：加強稽查避免仿冒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦24日上午在桃園區藥局視持「MD MIT」雙鋼印實名制口罩販售時表示，為確保國產口罩品質，讓國人快速明確辨識選購的醫用口罩是否為國產，中央流行疫情指揮中心宣布今日起，國產製作的平面醫用口罩必須在口罩邊緣印製「MD」及「Made In Taiwan」字樣，市府也將持續加強源頭查核、通路與末端稽查等多層次查核方式，請國人與市民朋友放心。

▲桃園市長鄭文燦24日視察桃園區藥局雙鋼印口罩販售時表示，為確保口罩品質，市府將加強稽查，請市民放心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦24日視察桃園區藥局雙鋼印口罩販售時表示，為確保口罩品質，市府將加強稽查，請市民放心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦24日視察桃園區藥局雙鋼印口罩販售，親自自掏腰包購買j雙鋼印口罩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦24日視察桃園區藥局雙鋼印口罩販售，親自自掏腰包購買j雙鋼印口罩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，口罩實名制實施至今已歷時半年，台灣口罩國家隊成果是有目共睹，感謝所有藥師秉持良好士氣與提供完善的服務，目前口罩實名制仍維持每人每14日可購買成人口罩9片或兒童口罩10片，桃園市有503家健保藥局參加，加上9個衛生所，總計共有512個販售點，每天可販售約1百萬片，目前各藥局與衛生所都有充分供應量。

▲衛福部24日起販售雙鋼印口罩，有「MD及Made In Taiwan」之雙鋼印標示。（圖／記者沈繼昌攝）

▲衛福部24日起販售雙鋼印口罩，有「MD及Made In Taiwan」之雙鋼印標示。（圖／記者沈繼昌攝）

市府衛生局長王文彥提及，市民朋友購買非實名制盒裝醫用口罩，一定要在藥局、藥妝店、醫療器材販賣業等合法通路購買，確認完整外包裝上必須有「衛部（署）醫器製（壹）字第000000號」或「衛部（署）醫器輸（壹）字第000000號」醫療器材許可證字號、品名、製造廠名稱及地址等相關資訊，千萬不要購買來路不明口罩，以確保自身健康與安全。

▲桃園市桃園區藥局24日販售雙鋼印口罩，一早即有市民購買口罩。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市桃園區藥局24日販售雙鋼印口罩，一早即有市民購買口罩。（圖／記者沈繼昌攝）

衛生局強調，為避免國產口罩遭混充或仿冒，衛福部規定24日起藥局販售實名制口罩皆有MD及Made In Taiwan之雙鋼印標示，實名制網路與超商預購，自第18期（取貨日期10月12日至10月25日）起才販售雙鋼印口罩，其餘平面醫用口罩可持續販售至12月24日。

桃園市藥師公會理事長鄭志宏、藥劑生公會理事長黃豐彬與西藥商業同業公會理事長張凱翔都建議，希望政府能調整實名制領取量，目前為2週購買9片口罩，希望能增加領取量，才能可拉長領取頻率，減輕藥局販售負擔；另外，也希望政府加強宣導，讓民眾養成到合法場域購買合格口罩觀念，因為口罩販售解禁，市場、文具行等地方都在賣口罩，有很高比例販售非合格口罩，民眾應該到藥局、藥妝店、醫療器材販賣業等有醫療器材許可字號的合法通路購買，才有保障。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►影／失控影片曝！桃園男攜兒駕車...撞斷路燈翻車　3送醫10歲子命危

►影／抓到了！中壢隨機攻擊幼童...心痛媽PO文　警逮3犯怪叔叔送醫

►成功挑戰無人機來回龜山島　元智大學團隊以氫能燃料電池寫下創舉

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
與女星「隔膜接吻」…吳宗憲竟崩潰了
快訊／大安區單車女遭砂石車輾過！拖行數公尺血流滿地
小姊弟連6年40元共餐吃到飽…長大想報恩！老闆娘說話了
兩岸情勢不尋常？　「神秘飛彈車」現身東海岸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國議會透明度第一　台南市議長郭信良：感謝肯定再接再厲

影／雙鋼印口罩首日販售　鄭文燦：加強稽查避免仿冒

吉卜力正夯！　永康警製梗圖提醒網路交友詐騙要小心

爭取難逃生時間減少火災傷亡　台南市消防局力推民眾置裝「住警器」

莊豐安率嘉義市議會團隊秋節敬軍　感謝國軍保家衛國

推廣台中迷你足球　11月起專家進國小及幼兒園巡迴

台61線大安至苑裡路段雙向　9月27日施工封閉交管

新竹遠東化纖油氣外洩！油槽深夜再起火「臭到苗栗」　居民快吐了

台中人注意.....麗寶Outlet Mall 24日起開賣3000盒特殊色口罩

親子飯店鄰近故宮南院　世界名畫自由女神像全積木打造

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

小鬼葬禮30萬！床底藏「貼心巧合」　過來人曝喪葬業行情：名人才這價

賀軍翔二女兒提前「剖腹產」　原因曝光...怕「這個星座寶寶」龜毛！

百萬賓士C300酒駕炸內湖隧道貼　壁刷護欄200ｍ插滿鋼條才停

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

全國議會透明度第一　台南市議長郭信良：感謝肯定再接再厲

影／雙鋼印口罩首日販售　鄭文燦：加強稽查避免仿冒

吉卜力正夯！　永康警製梗圖提醒網路交友詐騙要小心

爭取難逃生時間減少火災傷亡　台南市消防局力推民眾置裝「住警器」

莊豐安率嘉義市議會團隊秋節敬軍　感謝國軍保家衛國

推廣台中迷你足球　11月起專家進國小及幼兒園巡迴

台61線大安至苑裡路段雙向　9月27日施工封閉交管

新竹遠東化纖油氣外洩！油槽深夜再起火「臭到苗栗」　居民快吐了

台中人注意.....麗寶Outlet Mall 24日起開賣3000盒特殊色口罩

親子飯店鄰近故宮南院　世界名畫自由女神像全積木打造

【廣編】「如織似錦」謝義錩個展　9/26南美館與正藝聯合開幕

北市警局中秋禁烤肉＋不邀外人！基層怨：徐國勇曾支持怎變塑膠

全國議會透明度第一　台南市議長郭信良：感謝肯定再接再厲

陪毛孩一起健康長大！超前部署「寵物險」醫療保障全方位　每天只要6元起

很吵送別人好不好！厭狗嬤怕毛金孫餓　半年養胖7公斤…她看傻

台師大「鬆綁雙主修、輔系」登記新制首上路　人數暴增至1486人

三星Galaxy S20 FE 5G在台亮相　9/28起開放預購、單機售價23,990元

幼兒學前扣除額、長照扣除額有門檻　一次看懂3種卡關規定！

中秋限定奇幻打卡點！歌劇院光之曲牆打造太空感「月的冒險樂園」

出遊搶付錢！霸氣男稱「不介意這點錢」　網怕爆：被逼著欠人情

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

地方熱門新聞

坑人水果9顆1050元！老闆超猛反擊

新埔遠東化纖油氣外洩　惡臭飄竹北東區

新竹遠東化纖油氣外洩！油槽深夜再起火

坐紅鶴泳圈吹外海漂半小時　遊艇救回爆哭！

麗寶Outlet 24日起賣特殊色口罩

裕農161千伏地下輸電線路使東仁區成台南之星

台61線大安苑裡路段雙向27日封閉

白人牙膏中國製牙膏偽裝台灣貨

全台最美水利大樓落成「完工即歸公」

彰化4天2起送肉粽！載到海邊送煞

虎尾鎮長丁學忠有演戲天份　父親是導演

永安海螺文化體驗園區上樑　年底完工

騎士被撞死拖行10m！妻跟在後目睹

「青埔行政大樓」搶眼　故宮南院建商蓋的

更多熱門

相關新聞

衛福部配600萬劑　公費流感疫苗10月開打

衛福部配600萬劑　公費流感疫苗10月開打

隨著時序進入秋冬季節，流感高峰期將至，衛福部24日宣布，今年度的公費流感疫苗預定於10月5日開打。接種對象與2019年度相同，包含50歲以上成人、孕婦、6個月以上至學齡前幼兒、學生及潛在疾病患者等，共提供約600萬劑公費四價流感疫苗。

雙鋼印口罩開賣「完全不用排隊」

雙鋼印口罩開賣「完全不用排隊」

康是美、屈臣氏盒裝口罩現貨供應

康是美、屈臣氏盒裝口罩現貨供應

「MD、MIT」雙鋼印口罩今開賣！

「MD、MIT」雙鋼印口罩今開賣！

麗寶Outlet 24日起賣特殊色口罩

麗寶Outlet 24日起賣特殊色口罩

關鍵字：

衛福部雙鋼印口罩鄭文燦

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

舊手機回收環保署要送iPhone！

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

謝忻「真的是情侶」王少偉錯愕！

媽媽被用球棒+釘子爆打　潑屎妹怒了

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

情侶攜手經營火鍋店…上班竟失蹤　家屬驚見2人死在床上

痛失摯友小鬼　李千那台上恍惚忘詞

長髮妹計程車後座「低頭開吃」男友！6秒影片曝光

iPhone 12 發表日10/13！　預購、正式上市時間出爐

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

送孩子上學出現暗黑乘客　媽載回家收編

解放軍最難攻破台灣哪個城市？網竟一面倒

更多

最夯影音

更多
KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》
聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面