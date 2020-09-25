金厲害！桃園市警局副局長詹永華上任　弟扛台南治安兵符

▲桃園市長鄭文燦25日主持桃園市警局副局長等高階主管就任儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦25日主持市政府警察局副局長與分局長新、卸任儀式，其中新任副局長詹永華是現任台南市政府警察局長詹永茂的哥哥，新任主任秘書黃家琦年僅53歲則為六都中最年輕主秘；鄭文燦期許在局長陳國進領導下，將桃園市營造成為最安全無虞生活環境，讓桃園成為真正安居樂業的幸福城市。

▲桃園市長鄭文燦25日主持桃園市警局副局長等高階主管就任儀式後與新任分局長等人合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局新卸任高階警官新卸任儀式於25日上午在市警局大禮堂舉行，局長陳國進指出，經內政部警政署參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效及兼顧內外勤職務歷練通盤檢討後，報奉內政部核定，均於25日到職，市長鄭文燦期許新任副局長與分局長為桃園市治安奉獻一己力量，讓桃園成為真正安居樂業幸福城市。

▲桃園市長鄭文燦25日主持桃園市警局分局長等高階主管就任儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

包括八德、龜山、龍潭、大園等分局長與保安大隊長均有異動，新任副局長詹永華是現任台南市警局局長詹永茂的哥哥，曾任台北市文山一、中正二、士林分局長與嘉義市警局長，這次從新北市警局督察長升任桃園市警局副局長，詹永華弟弟詹永茂則為警大47期畢業，也曾在桃園市擔任副局長職務，後來升任基隆市警局長、警政署警政委員，今年7月調派台南市警察局長；新任主任秘書黃家琦則為六都三線二最年輕主秘，為警大55期畢業，今年僅53歲，歷任警政署公關室主任、新竹縣警局局長等重要職務。

▲桃園市長鄭文燦25日主持桃園市警局分局長等高階主管就任儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警政人士異動名單如下：

新北市警局督察長詹永華調任桃園市警局副局長。

警政署教育組組長薛文容調任桃園市警局督察長。

新竹縣警察局長黃家琦調任桃園市警察局主任秘書。

宜蘭縣警察局副局長徐歆陞任桃園市警察局警政監。

桃園市警察局後勤科科長張仁傑調任桃園市警察局保安警察大隊大隊長。

桃園市警察局八德分局長陳錦坤調任桃園市警察局中壢分局長。

桃園市警察局龜山分局長陳百祿調任桃園市警察局八德分局長。

桃園市警察局龍潭分局長蕭欽杰調任桃園市警察局龜山分局長。

嘉義市警察局副局長陳清華調任桃園市警察局龍潭分局長。

桃園市警察局保安警察大隊長吳明彥調任桃園市警察局大園分局長。

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