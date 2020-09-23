含瘦肉精美豬進口　鄭文燦：各學校供餐一律採購國產豬肉食材

▲市議員吳嘉和詢問市長鄭文燦，市府那些單位可以採購含瘦肉精美豬？（圖／市議會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員吳嘉和23日於市政總質詢中，對於政府將自2021年1月1日開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬進口指出，市府曾表示包括市內國中小營養午餐，以及市府舉辦的活動，將禁用含萊克多巴胺的美豬及美牛，詢問除此之外那些單位可以使用，要求市長鄭文燦說明白。

鄭文燦表示，含萊克多巴胺的美牛，在馬前總統時期宣布開放，並依照國際標準進行管制且採牛豬分離政策推動，目前台灣進口美豬的數量佔需求量僅約1%，並且不是每個進口的美豬都含有瘦肉精，中央也依照國際標準訂定容許值進行管制，農委會也已宣布國產豬肉禁用萊克多巴胺。

而桃園市政府推動天天安心食材計畫，針對桃園市國中小學營養午餐，三天採購在地有機蔬菜，一天產銷履歷蔬菜，一天非基因改造豆類產品，並要求各級學校一律採購國產豬肉食材，市府所舉辦的在地美食活動，也要求使用在地豬肉食材，以鼓勵國產化、在地化消費原則，共創雙贏。

鄭文燦強調，未來中央開放含有萊克多巴胺的美豬進口後，市府會持續確保市面上流通的肉品與進口標準一致，維護食品安全、讓大家放心。衛生局長王文彥表示，目前衛福部已公布美豬萊劑標準，地方政府自治條例與中央法規規定有牴觸部分，將依中央標準調整。

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