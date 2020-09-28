台88遭逼車...重機騎士跳路肩全身傷！爸嘆：兒子的命差點被收走

記者黃子倩、林昱萱／高雄報導

一名重機騎士26日騎車行經88快速道路時，遭到一台小貨車惡意逼車，而對方在路肩超車時，還碰撞到重機車頭，導致男騎士在地上翻滾3圈，而所幸事故發生當下，男騎士也機警跳向路肩，才沒有釀成追撞事故。對此，騎士的父親也嘆，兒子一條命差點被收走。

▲受傷騎士的爸爸表示，兒子一條命差點被收走。（圖／記者黃子倩翻攝）

男騎士父親表示，「很生氣，我覺得有蓄意，他說趕著要送貨，我覺得很生氣，人一條命差點被他收走，還好兒子反應快，傷勢現在還是很痛，當家長只好安撫他。」

▲重機騎士遭惡意逼車。（圖／翻攝重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心）

這起事件發生在26日下午3時20分，該名男騎士表示，事發當時他行經88快速道路，一輛小貨車從國三匝道轉進時，打著方向燈便直接切入他正行駛的內車道，因此被他按了一聲喇叭提醒，沒想到之後卻遭到對方惡意逼車。

男騎士起初不理會對方，繼續正常行駛，未料卻對方卻硬要從路肩超車，過程中還撞上重機車頭，導致男騎士倒地翻滾3圈，而騎士擔心遭到後方車輛追撞，忍著全身傷痛奮力跳到路肩，才沒有釀成更嚴重的意外。

對此，後車行車紀錄器畫面事後曝光，引起網友震怒，怒批小貨車駕駛蓄意殺人，而對方第一時間竟回應，「是重機不讓路，不是我們逼他車」。這樣的回應也瞬間讓網友們都氣炸了，紛紛號召出征去「買水產」，但目前水產店大門都已經深鎖。