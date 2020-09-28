水產行隔10hrs再發道歉文！「整篇CTRL+V」　網怒：這叫誠心道歉？

▲騎士台88被小貨車惡意逼車撞倒。（圖／民眾提供）

記者陳韻如／綜合報導

一名重機騎士26日行駛台88線快速道路時，遭到水產行小貨車惡意逼車碰撞，導致他慘摔受傷。業者事後回應，「是重機不讓路，不是我們逼他車」，引起網友撻伐，灌爆臉書，直到28日凌晨1時許才出面道歉，但仍平息不了網友怒火，還號召出征，而經過10小時，業者再度發文道歉，強調會最大能力賠償。

這起案件發生在26日下午，重機騎士行駛在台88線時，與小貨車發生碰撞後倒地，嚇得他連忙爬到路肩，躲避後方來車。這名重機騎士事後在臉書PO文表示，當時小貨車打著方向燈便直接切入他正行駛的內車道，他因此按了喇叭示警。





▲▼網友號召出征，水產行今大門深鎖，警方派員戒備。（圖／記者吳世龍攝）

孰料，下一秒小貨車竟開始整路逼車，而當他打燈切到外車道時，小貨車竟從後方高速追上，硬要從路肩超車，接著雙方發生碰撞，導致他摔車翻滾，且擔心被後車追撞，立刻用力跳到路肩靠著。

事件曝光後，引發網友議論，孰料，業者第一時間竟是回應，「是重機不讓路，不是我們逼他車」，瞬間引爆網友怒火，留言灌爆業者臉書。

對此，業者緊急將臉書關閉，並在28日凌晨1時許貼出90字道歉文，「在這裡對我在網路上所發表的言論公開向大家致歉，對不起造成大家的困擾，我們會盡最大的誠意及能力來彌補受傷騎士，再次跟傷者及大家說聲抱歉，我知道我錯了希望大家能給我機會來彌補這件事情。」不過，仍不被網友買帳，繼續留言抨擊。

▲相隔10小時，水產行再發文道歉，但仍不被網友買帳。（圖／翻攝臉書）

面對事件越演越烈，業者道歉10小時後，再度貼出一篇同樣90字的道歉文，「關於這兩天對我路肩超車這個行為，還有我在網路上發表的言論真的真心誠意的向大家再次道歉，對於傷者我們會盡我最大的能力去賠償跟補償，我真的真的知道我錯了，對不起傷者及大家。」

此貼文一出，短短不到1小時就湧入上千則留言，「整篇道歉文複製貼上，這叫真心道歉嗎？」、「好好做生意不要，開個小貨車自以為拓海，你看看這下連事業都一起填海了」、「看了影片，真沒天良，你還是人嗎？」、「我們看不到誠意，謝謝…」。

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