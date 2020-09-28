路殺重機引眾怒！網號召出征…水產行嚇壞鐵門全關　警重兵戒備

記者吳世龍、陳韻如／高雄報導

台88線快速道路26日發生一起離譜車禍！一名重機騎士行駛在快速道路時，遭到一輛水產行小貨車路肩超車撞傷，而事後影片曝光，引起網友撻伐，但沒想到水產行業者第一時間竟回應，「是重機不讓路，不是我們逼他車」，引發網友震怒，紛紛號召出征水產行。《ETtoday新聞雲》記者28日實地走訪水產行，發現業者大門深鎖，且警方也加派警力到場戒備。

▲網友號召出征，水產行28日大門深鎖。（圖／記者吳世龍攝）

這起案件發生在26日下午3時許，重機騎士行駛在台88線時，與小貨車發生碰撞後倒地，嚇得他連忙爬到路肩，躲避後方來車。這名重機騎士事後在臉書PO文表示，當時小貨車打著方向燈便直接切入他正行駛的內車道，他因此按了喇叭示警。

孰料，下一秒小貨車竟開始整路逼車，而當他打燈切到外車道時，小貨車竟從後方高速追上，硬要從路肩超車，接著雙方發生碰撞，導致他摔車翻滾，且擔心被後車追撞，立刻用力跳到路肩靠著。

後車行車紀錄器畫面事後曝光，引起網友震怒，怒批小貨車駕駛蓄意殺人，但沒想到，對方第一時間竟回應，「是重機不讓路，不是我們逼他車」，直接點燃網友及重機車友怒火，紛紛號召28日下午3時許出征該水產行。

▲警方為免衝突發生，派員到場戒備。（圖／記者吳世龍攝）

《ETtoday新聞雲》記者28日實際走訪水產行，發現本是周一正常上班日，但水產行卻大門深鎖，而警方為了避免衝突發生，也派員到場戒備。

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