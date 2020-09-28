起底了！水產行「5月才犯強制罪」拘30日　原因曝光：不給別人迴轉

網搜小組／鄺郁庭報導

南部一名重機騎士26日行駛台88線快速道路時，被水產行小貨車路肩超車，發生碰撞後倒地，畫面曝光後引起網友撻伐。就有人發現該水產行底下車輛的違規紀錄，發現店內的車都是違規大戶，短短1年內就違規至少19次。還有人在PTT的Gossiping板上貼出判決書，發現水產行5月才被罰，「大哥你們5月才被罰不能冷靜點嗎……？」

有網友27日晚間在PTT的Gossiping板上發文，問卦關於該水產行的事情，結果就被其他人搜出不良紀錄！有網友回文，貼出一件妨害自由案件的判決書，爆料水產行5月才因為涉及妨害自由被起訴，最後以強制罪遭判拘役30日，如易科罰金，以1000元折算一日，「大哥你們5月才被罰不能冷靜點嗎……？」

▲水產行大門深鎖。（圖／記者吳世龍攝）

判決書中指出，爭執地點發生在水產店夫妻住處土地，當時有車主想要借地迴轉，結果男主人見狀就心生不滿，先是肉身擋車，接著讓妻子開小貨車去把住處出入口擋住，不讓車主離開。最後夫妻倆吃上官司，以刑法第304條第1項強制罪，處拘役30天，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日（等於30000元）。

看到貼文後，其他人紛紛喊扯，「真的有那種常被罰不會放在心上的，一直違規沒在怕，反正都微罪啦，錢繳一繳可以了事」、「看來是慣犯」、「是不是賺太多罰不怕被告不怕？國稅局要不要查？」

另外，據本站報導《貨車撞重機！水產行遭起底是「違規大戶」 網號召現場買水產》，臉書粉專「第四維度 Photography」查詢水產行違規紀錄，發現該公司除了超速、違規臨停之外，還有左轉從外側車道左轉、不緊靠道路右側停車、小型車佔用內線車道未依照最高速限行駛、未繫安全帶等，1年內至少累積19次違規，罰款金額上看3萬8000元，最高一次被開罰1萬1000元。