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基隆討債集團擁罕見突擊步槍　「惡靈古堡5」女主角所持致命武器

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記者郭世賢、陳豐德／基隆報導

鑑於近日全台陸續發生暴力討債、槍擊案件，基隆市警察局自21日至25日執行「全國同步掃黑行動暨掃蕩地下錢莊」專案，查獲以李姓男子為首的暴力討債集團，還查扣到一把軍規突擊步槍KRISS VECTOR，每分鐘射數達1200發，威力相當驚人，電影「惡靈古堡5：天譴日」女主角就曾拿過此槍亮相，黑市價格可喊到100萬。

▲▼基隆警方在暴力討債集團家中取貨罕見軍規突擊步槍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆警方在暴力討債集團家中取貨罕見軍規突擊步槍。（圖／記者郭世賢翻攝）

本次專案由臺灣基隆地方檢察署檢察官吳美文、唐道發及林渝鈞指揮下，動員警力在基隆市、臺北市、新北市同步執行拘提及搜索22處，共計檢肅治平對象3名，共犯14人到案。

檢警調查以天道盟太陽會的李姓男子（43歲）為首的暴力討債集團，涉嫌自108年2月至109年1月期間，多次在基隆市恃強糾眾、逞兇鬥狠，操控旗下成員強押並圍毆被害人，嚴重影響社會治安。警方逮捕李男及手下共9人，其中市刑大隊偵三隊出擊時，在李男手下余男家中，查獲軍規突擊步槍1枝、改造長槍1枝和手槍3枝、子彈174顆。

最讓警方驚訝的就是美制的軍規突擊步槍KRISS VECTOR，該槍枝火力強大，每分鐘射速可達1200發，電影「惡靈古堡5：天譴日」中蜜拉喬娃維琪就曾拿著它，台灣的黑市價格約50至100萬元，火力非常強大。

全案訊後依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及刑法恐嚇、侵占、毀損、傷害、重利等罪嫌偵訊後，向基隆地方法院聲押李男和兩名余姓男子獲准，依法偵辦。。

警方表示，警方絕不容許幫派藉各類犯罪危害社會治安，針對暴力犯罪、街頭聚眾鬥毆等不法案件必定依法究辦。此外，針對幫派組合「涉網路賭博」、「暴力壟斷土方市場」、「圍綁公共工程案件」將積極蒐報，整備檢肅，以切斷黑道金流源頭、連根刨起；另外，警方呼籲民眾如有發現可疑不法情事或遭受迫害，請向警察機關報案檢舉，以利查緝，共同維護社會治安。

▼討債集團被警方移送偵辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆警方在暴力討債集團家中取貨罕見軍規突擊步槍。（圖／記者郭世賢翻攝）

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