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小巨蛋飆歌、拍GQ照　陳時中談選市長：跟英系人馬往來不多

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▲▼陳時中出席詹雅雯30週年演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲陳時中出席詹雅雯30週年演唱會。（圖／記者張一中攝）

記者徐政璿／台北報導

衛福部長陳時中被點名是民進黨在2020台北市長選戰的熱門人選，有週刊報導稱，陳時中的行程安排，都是由「英系要角」操盤。對此，陳時中28日上午赴立法院備詢時表示，「現在跟派系往來不多。」

陳時中爆紅後，不僅接受時尚雜誌「GQ」專訪，拍攝時尚形象照，更在歌手詹雅雯於小巨蛋舉辦的演唱會中，擔任神秘嘉賓獻唱，引發外界好奇他的下一步。有週刊報導稱，陳時中目前的行程安排，都有「英系要角」在掌握，包括與詹雅雯一起演唱，也是民進黨內的英系人馬幫忙牽線。

陳時中28日上午赴立法院業務報告，會議原訂9時開始，他遲至9時10分才到場。他會前受訪談及選舉時表示，沒有這個事情、沒有，現在跟派系往來不多，聊天總是會有，聊各種事情都會有。

媒體追問至於是否有聊選舉？陳時中表示，沒有、沒有、比較少！

台北市長柯文哲將在2022年卸任，首都台北然成為選舉熱戰之一。國民黨立委蔣萬安是藍營可能人選，民進黨方面，衛福部長陳時中、前文化部長鄭麗君、基隆市長林右昌、民進黨立委吳思瑤等人都被點名。

▲▼ 。（圖／翻攝自GQ／instagram）

▲衛福部長陳時中拍攝GQ時裝照。（圖／翻攝自GQ／instagram）

▼衛福部長陳時中前往立法院進行業務報告 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立院開議衛環陳時中列席備詢 VS主席蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立院開議衛環陳時中列席備詢 蔣萬安質詢陳時中 。（圖／記者屠惠剛攝）

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