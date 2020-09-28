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口罩國家隊出包3原因　官員曝：紡織產業綜合研究所已撤銷駐點監督

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▲▼立院開議衛環陳時中列席備詢 VS主席蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

「口罩國家隊」接連出包，不僅讓國家隊及MIT（台灣製）信譽蒙塵，民眾憂心衛福部監督體系全面崩解。據內情官員私下透露，出包的原因有三，除了指揮中心物資組長換人、廠商自行販賣外，最大的問題恐在於，經濟部底下的紡織產業綜合研究所，在6月份撤銷各口罩場駐點、追蹤，導致監督能量衰減。

「口罩國家隊」接連出包，9月初食藥署查獲「加利」將中國口罩充當是台灣國家隊生產的口罩，疑似魚目混珠為台灣國家隊的口罩以賺取價差，引發軒然大波。

在加利口罩事件爆發後，經濟部主動調查其他口罩國家隊的進口產品數據，再查出「豪品」口罩廠自8月起，從中國進口多達718萬片的口罩，雖未流入實名制通路，但推估已有400多萬片混充MIT的口罩流入市面。

官員透露，我國政府於1月31日起開始徵收醫療用口罩，原本經濟部底下的紡織產業綜合研究所，有派駐各口罩工廠駐點、追蹤，了解各口罩工廠的產能狀況，卻在6月份之後撤除，口罩品質和產能的監督大受影響。

為把關口罩品質，政府要求醫用口罩上需印有MD（醫用）與MIT（台灣製造）鋼印，24日正式上路，沒想到新制實施沒多久，檢調分別在高雄市與台中市查獲疑似不法廠商，包括位於高市三民區的「淨新科技」，遭查獲除了3條合法生產線供給國家隊口罩外，私設22條產線違法接單；台中檢調也接獲檢舉，崇光有限公司向大陸進口550萬片，假冒成醫療用口罩販售給英肯儀器公司，已賣出120萬片，不法獲利逾440萬元。

對此，官員也進一步指出表示，經濟部長王美花6月20日從次長高升部長，原本王美花擔任次長時，是中央疫情指揮中心物資組組長，6月20號換成蔡壽洤，臨時接下重任，「他認識那些口罩廠商嗎？」、「他叫得動嗎？」

官員感嘆，現在陳時中都叫不動各部會，各部會也不理陳時中，講白一點，「大老闆（指行政院長蘇貞昌）也不甩陳時中」，所以口罩國家才會接二連三出事，現在大家紛紛憂心，中央疫情指揮中心將面臨被淘空危機。

此外，該官員還說，6月份之後，原本是全部徵收變成部分徵收，讓少數廠商有機可趁，口罩商只要部分上繳，其餘可以自行販賣，一片可賣7、8元，甚至10元，外銷價格更好，賣給政府透過實名制發放的口罩只能拿到約3元，混充醫用口罩就很容易流入。

據了解，國民黨立委徐志榮接獲上述相關消息後，也會在28日的衛環委員會中直接質詢衛福部長陳時中，進一步要政府說清楚、講明白。

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