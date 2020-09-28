情侶超商前大吵！他好心上前勸架　下秒遭開槍射肚…血濺馬路送醫

▲潘男（紅圈處）不滿路人勸架，朝對方開槍後隨即躲回租屋處。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹香山27日晚間傳出槍響！現場一對情侶在超商外吵架，爆發激烈拉扯，而一名路人好心上前勸架，男子不滿對方多管閒事，竟掏槍朝對方肚子開槍，隨後躲進租屋處內。警方獲報後趕抵現場，立刻逐層搜索男子住處，1小時內就將人逮捕到案，並起獲一把改造手槍及6顆子彈。全案訊後將依殺人未遂等罪送辦。

警方調查，70年次的潘姓男子27日晚間在明湖路上一間超商外與女友吵架，雙方爭吵不休，爆發激烈拉扯，而77年次的周姓路人見狀上前勸架，但沒想到卻因此讓潘男不滿，隨即從包包掏出手槍朝周男開槍，嚇得附近民眾立刻報警，並呼叫救護車。

▲周姓路人（紅圈處）中槍後，逃到超商求救，隨後痛苦蹲地。（圖／記者陳凱力翻攝）

消防人員抵達現場後，發現周男肚子中槍，立刻給予三角巾固定止血，並送醫救治，所幸周男意識清楚，生命跡象穩定，並無大礙。

▲巡邏警方聽到槍響，立刻到場關切，並對潘男租屋處展開搜索。（圖／記者陳凱力翻攝）

潘男開槍後隨即躲回租屋處，而警方到場後立刻包圍潘男住處社區，並且逐層搜索，最後在1小時之內將人逮捕到案，並起獲一把改造手槍、6顆子彈。全案訊後將依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

▲警方1小時內逮捕犯嫌。（圖／記者陳凱力翻攝）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

澄清湖浮雙屍！背包裝石頭、「右手纏紅線」 警研判：情侶殉情

人妻偷情「舌尖遊走4大天王」！他嗨喊：快到最高境界 老公綠爆

仲介外籍新娘竟偷吃！妻氣瘋賣光土地反制…他嗆：沒錢也賣血給她