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人夫偷吃喊「不怕冷」：有動有差！正宮聽「握緊緊不讓它射」崩潰

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▲桃園市廖姓女子與徐姓男子發生婚外情，去年8月間廖女丈夫會同警方至旅館抓姦，當場查獲2人共處一室。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園人夫外遇，還跟小三開房間，完事後在車上討論性事，正宮透過行車紀錄器抓包姦情，怒提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳韻如／桃園報導

桃園人夫阿義（化名）與小三佑佑（化名）到摩鐵開房間，2人完事後還在車上討論，阿義還笑稱，「這樣出來都不會冷耶！有運動有差」等語。正宮事後抓包2人姦情，氣得對佑佑提告求償，而法院在審理期間，認為正宮所受的非財產上損害為18萬元，而佑佑在審判前已賠償12萬元，因此判她需要再賠償正宮6萬元。

正宮指控，她跟阿義結婚近7年，育有一女，而佑佑明知道阿義已婚，卻仍跟阿義有不正當交往，2人還到摩鐵開房間，讓她身心受到極大打擊，因此對佑佑提告求償。

對此，佑佑辯稱，她跟阿義是多年好友，因阿義向她抱怨正宮想自殺而心情不好，想找她聊聊，又為了避免在外人面前哭訴，所以才到摩鐵去，但2人並沒有發生關係，再加上她才剛做完婦科手術，傷口癒合的狀況不佳，不可能冒著傷口惡化的風險跟阿義發生關係。

法官審理時，正宮還出示行車紀錄器的錄音，而法官勘驗該錄音檔發現，阿義2019年1月22日曾載著佑佑到摩鐵，而在進入摩鐵前，佑佑還詢問，「不是說要找別家」，而阿義還回稱，「啊別家那個，我不順啊。」等語。

此外，法官還發現，2人要離開摩鐵後，阿義則說，「這樣出來都不會冷耶」、「有運動有差」、「不過男生很吃虧耶，就1次而已」，當時佑佑還笑答，「就不要給它出來啊！」阿義回稱，「不要給它出來，有什麼樂趣」、「那不就等於是沒有做嗎」、「就下面把它握緊緊，不讓它射」，佑佑也回，「可以綁橡皮筋啊」等語，通關此對話內容，用語挑逗、鹹濕露骨，更涉及了男女床第情愛的字眼，顯然不是一般朋友開玩笑的話語，因此認定2人姦情。

法官審理後，判佑佑須賠償正宮18萬元，但在審結前，佑佑已給付正宮12萬元，法官因此判佑佑需再賠償正宮6萬元。全案可上訴。

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