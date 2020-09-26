打遊戲打到激戰女網友...自拍性愛片全存到電腦！正宮一看臉秒綠

▲桃園市趙姓人夫沉迷網路遊戲，還與女網友發展婚外情，前年與女網友自拍性愛影片存放電腦中，人妻發現後怒告索賠百萬元。（示意圖／pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市趙姓男子與妻子結縭十餘年，前年起迷上網路遊戲結識劉姓女網友，2人在網路遊戲互傳挑逗與鹹濕對話，後來甚至自拍性愛影片存放電腦中，人妻某日打開電腦，驚見趙男與女網友性愛自拍影片怒而提告，但劉女卻反告人妻妨害秘密罪嫌，法院判處無罪後，人妻不甘婚姻被毀向2人提告求償百萬元，法官審結，趙男與劉女確實破壞趙妻之配偶權，判處2人應賠償75萬元，本案還可上訴。

法院判決書指出，趙妻指控，她與趙男在2005年結婚，共育有2名未成年小孩，趙男在前年起沈迷於網路遊戲，還認識劉姓女網友，2人發展不正常男女關係，前年5月某日，她使用電腦時，竟然發現電腦中有趙與劉女自拍的性愛影片，驚覺劉女已介入其家庭；後來，還查出2人除自拍性愛影片外，還經常透過Line等通訊軟體互傳挑逗鹹濕性對話與私密照片，顯已非正常男女交往之行為。

趙妻後來提告趙男與劉女侵害配偶權，但劉女卻誣告趙妻妨害秘密罪嫌，讓趙妻為此多次上法庭澄清，足見劉女對破壞別人家庭情事毫無羞愧，因此附帶民事求償精神撫慰金1百萬元。

法官認為，趙妻指控電腦內藏有趙男與劉女自拍性愛影片、聊天對話截圖等相關資料佐證，檢方調查內容相符，認定2人確實發生多次性行為，已嚴重破壞趙妻配偶權，審酌雙方職業、收入等，判處趙男、劉女應賠趙妻75萬元精神撫慰金為適宜，本案還可上訴。

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