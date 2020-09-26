　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

打遊戲打到激戰女網友...自拍性愛片全存到電腦！正宮一看臉秒綠

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▼▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市趙姓人夫沉迷網路遊戲，還與女網友發展婚外情，前年與女網友自拍性愛影片存放電腦中，人妻發現後怒告索賠百萬元。（示意圖／pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市趙姓男子與妻子結縭十餘年，前年起迷上網路遊戲結識劉姓女網友，2人在網路遊戲互傳挑逗與鹹濕對話，後來甚至自拍性愛影片存放電腦中，人妻某日打開電腦，驚見趙男與女網友性愛自拍影片怒而提告，但劉女卻反告人妻妨害秘密罪嫌，法院判處無罪後，人妻不甘婚姻被毀向2人提告求償百萬元，法官審結，趙男與劉女確實破壞趙妻之配偶權，判處2人應賠償75萬元，本案還可上訴。

法院判決書指出，趙妻指控，她與趙男在2005年結婚，共育有2名未成年小孩，趙男在前年起沈迷於網路遊戲，還認識劉姓女網友，2人發展不正常男女關係，前年5月某日，她使用電腦時，竟然發現電腦中有趙與劉女自拍的性愛影片，驚覺劉女已介入其家庭；後來，還查出2人除自拍性愛影片外，還經常透過Line等通訊軟體互傳挑逗鹹濕性對話與私密照片，顯已非正常男女交往之行為。

趙妻後來提告趙男與劉女侵害配偶權，但劉女卻誣告趙妻妨害秘密罪嫌，讓趙妻為此多次上法庭澄清，足見劉女對破壞別人家庭情事毫無羞愧，因此附帶民事求償精神撫慰金1百萬元。

法官認為，趙妻指控電腦內藏有趙男與劉女自拍性愛影片、聊天對話截圖等相關資料佐證，檢方調查內容相符，認定2人確實發生多次性行為，已嚴重破壞趙妻配偶權，審酌雙方職業、收入等，判處趙男、劉女應賠趙妻75萬元精神撫慰金為適宜，本案還可上訴。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►桃園男凌晨飆車失控撞飛行人　腦漿外溢、臉部變形慘死斑馬線旁

►影／白目式肇逃！夜飆過彎撞5機車落跑...不知車牌在原地

►他買中古車尾款沒付！被約出K歌打爆...左眼破裂渾身傷

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
金鐘獎／袁艾菲「炸出超兇半球」辣翻　黑色禮服大開深V
金鐘獎／白家綺爆乳開高衩！　挺4月肚宣布寶寶性別
金鐘獎／小薰「胸部以上全透視」！　下車一彎腰全網讚嘆
KID潛水「一條小魚停手上不走」　陪伴他全程
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

母女綠島浮潛被海流帶離岸際50米　海巡與潛水教練與海拔河救回

不差這次才幾十萬啦！50歲大媽被騙2次　就要捐助「無界國醫師」

打遊戲打到激戰女網友...自拍性愛片全存到電腦！正宮一看臉秒綠

金門國中生控被老師掐脖、打耳光　家長帶驗傷單出面喊告

限1小時拒給2包烏龍麵...店內公告貼假的　「8鍋」告客人被打臉　

死亡2天才被發現！男友入監…三峽獨居女墜樓「扭曲陳屍防火巷」

小客車上國道「引擎蓋45度開口笑」　90%視線全遮！網驚：他怎麼開的

快訊／新店小客車撞「3機車+計程車」！1命危4傷搶救中

獨／農委會官員既貪又色！「最敢」水保官收押　喝花酒＋性招待

桃園男凌晨飆車失控撞飛行人　腦漿外溢、臉部變形慘死斑馬線旁

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

工人進豪宅「搭客梯」被罰3000元 姓名攔只寫粗工...網看法兩極！

田馥甄苦練9個月..秀如何脫帽XD　走尬聊路線懵問：現在要怎麼辦

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

機車長出4隻貓咪！雨天超愜意 喵皇「聽雨聲睡午覺」網被萌翻

月薪三萬上班族2年存款破千萬！ 29歲嗅得市場商機賺到「時機財」

母女綠島浮潛被海流帶離岸際50米　海巡與潛水教練與海拔河救回

不差這次才幾十萬啦！50歲大媽被騙2次　就要捐助「無界國醫師」

打遊戲打到激戰女網友...自拍性愛片全存到電腦！正宮一看臉秒綠

金門國中生控被老師掐脖、打耳光　家長帶驗傷單出面喊告

限1小時拒給2包烏龍麵...店內公告貼假的　「8鍋」告客人被打臉　

死亡2天才被發現！男友入監…三峽獨居女墜樓「扭曲陳屍防火巷」

小客車上國道「引擎蓋45度開口笑」　90%視線全遮！網驚：他怎麼開的

快訊／新店小客車撞「3機車+計程車」！1命危4傷搶救中

獨／農委會官員既貪又色！「最敢」水保官收押　喝花酒＋性招待

桃園男凌晨飆車失控撞飛行人　腦漿外溢、臉部變形慘死斑馬線旁

金鐘獎／新組合「浩角亂翔起」　阿翔褲子路上爆掉：像老鷹關不住

2人同行　台北天成大飯店3天2夜「每房1979元起」用國旅補助再省800

母女綠島浮潛被海流帶離岸際50米　海巡與潛水教練與海拔河救回

黎巴嫩總理下台！與真主黨協商陷僵局　無法組成「無黨派內閣」

金鐘獎／Lulu胸前深V一路開到肚臍！　穿超兇戰袍現身：第一次這樣

與女網友相約8415元燒肉！　他結帳時狂聽到「這句」：新招？

為了拍照不怕死！婦人「闖鐵軌自拍」5分鐘　火車司機急煞險釀禍

不差這次才幾十萬啦！50歲大媽被騙2次　就要捐助「無界國醫師」

金鐘獎／曾莞婷S曲線太逼人　手戴千萬珠寶：是幸運物

金鐘獎／謝欣穎「帶女兒」走紅毯全場尖叫！　「深V開到肚臍」掉出東西半球

社會熱門新聞

清大博士「台積電面試前」上吊亡

女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　老父淚崩

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

爬完山直奔摩鐵　嫩保母大讚校長「每次都1、2小時」

女公關被威士忌打通任督二脈　單月獲百萬抖內

台積電面試前2週上吊亡！清大化工博士生前薪資曝

台鐵被惡搞　洗手乳摻嘉明味道

清大博士「台積電面試前」尋短　網揭土博士殘酷現實

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

即／新北三峽女「陳屍防火巷」頭顱重創

斬斷SBL簡熊手筋縫百針！兇手逃3年抓到了

即／新店小客車「3機車+計程車」！釀1命危4傷

清大博士「台積電面試前夕」陸橋上吊　親友不解：從小就是學霸

更多熱門

相關新聞

連3天睡弟妹！人夫開門見哥綠炸　他喊：在大便

連3天睡弟妹！人夫開門見哥綠炸　他喊：在大便

彰化一名人夫指控，妻子與車友除了拍下勾肩搭背的照片外，還多次一同投宿旅館，他與警方進門時，對方更下身赤裸，讓他一怒之下告上法院。雖然車友辯稱，當時自己是在上大號，但法院勘驗相關事證後，不採信他的說詞，判車友與人妻應連帶賠償人夫15萬元，可上訴。

家後門淪公廁　女屋主怒PO「露屁哥便溺照」

家後門淪公廁　女屋主怒PO「露屁哥便溺照」

人夫領13萬「給小三零用錢」神展開…萬人敲碗

人夫領13萬「給小三零用錢」神展開…萬人敲碗

人夫偷吃小12歲前女友！她自封「專業小三」20度激纏

人夫偷吃小12歲前女友！她自封「專業小三」20度激纏

「大馬版N號房」！未成年少女、女友都遭殃

「大馬版N號房」！未成年少女、女友都遭殃

關鍵字：

人夫女網友性愛影片人妻提告

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

清大博士「台積電面試前」上吊亡

女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　老父淚崩

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

峮峮淚PO和小鬼合照：最好的愛情！

「火來了鴻升快跑」　熊熊忍痛：我有聽話沒回頭

小鬼黃鴻升「花葬」！不造墓碑...以最美姿態凋零

送走小鬼⋯坤達臉書終於發文　網一點開哭了

小鬼如願「得金鐘主持人獎了」！黃爸爸親自頒獎

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

二哥Junior戴著小鬼耳環　陽明山花葬送別

黃鴻升IG變紀念帳號！「貼心功能」永遠保護

Bella遭控消費高以翔　網爆高家人取關

信義區網帥8劈！178cm網美正宮委屈發聲

洪詩大哭！曝小鬼夢中暖回「不要太想我」

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程
猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面