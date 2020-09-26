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社會 社會焦點 保障人權

人妻外遇狡辯：就像男人玩風塵女　夫傻眼拿「很溼」簡訊討公道

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離婚，分手。（圖／達志影像／示意圖）

▲結婚近8年妻子外遇，法院認定違反配偶忠誠義務判賠20萬元。（圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／新北報導

人夫 （阿祥）、人妻（夢夢）兩人結婚8年育有1女，家庭氣氛本十分美好融洽，從去年初，夢夢時常對阿祥冷漠且不關心，甚至常嗆離婚，更以各種理由夜不歸宿，令阿祥甚感懷疑，直到同年查看夢夢手機，才發現夢夢與阿力互傳鹹濕簡訊，阿祥提告妻子與阿力，求償精神慰撫金55萬，新北地院判決兩人連帶賠償阿祥20萬元。

阿祥與夢夢民國100年結婚，育有一女，阿祥表示婚後家庭十分幸福融洽，但從108年起，妻子夢夢經常對他回以冷淡漠不關心的態度，動輒揚言離婚，也多次用各種理由夜不歸宿或是晚歸，另阿祥十分懷疑，同年2月17日他偷看了妻子手機，驚覺Line對話中，妻子竟然與1名男子傳了許多露骨的訊息，而且這個人還是前同事阿力，令阿祥十分震怒。

查看夢夢手機阿祥發現，他們的對話不只露骨甚至還談到許多性交行為，「現在很濕？」「有點，早上就被弄溼」「很濕也不好吧」 、「妳才不會痛」，兩人甚至約至摩鐵，阿力還會提醒夢夢小心被跟蹤。連情人節都像一對真實情侶般，阿力還貼心送「永生花」給夢夢，讓夢夢直呼好喜歡，兩人更時常討論到如何離婚。

阿祥看到心愛的枕邊人如此背叛自己，慎怒的質問夢夢，夢夢竟大言不慚回：「我不是外遇，我只是玩玩，跟對方根本一點感情都沒有」，「就像男人在玩風塵女人一樣！」但這些話阿祥根本聽不進去，只想持續追問妻子是不是真的不愛他甚至在外面找男人，這時夢夢才承認，是因為剛好心情低落想得到慰藉，向阿祥道歉。兩人也於同年12月簽字離婚，阿祥更向夢夢與阿力求償精神撫慰金55萬元。

但夢夢在法院上辯解，兩人是因為無法共營婚姻生活，協議離婚，況且協議裡，雙方的銀行存款均仍歸各自所有，雙方均不得就此為相互請求，不得再要求協議外的事項，更反咬阿祥是未經過她同意查看手機內容，這是違法取得的對話紀錄，不具證據能力。

但法官認為，所謂不法取證下證據排除法則，是在刑事案件上約束偵查機關，私人不法取得的民事證據，原則上不適用證據排除原則，除非是在使用暴力、刑求等方式下取得的證據，才應該被例外排除，且夫妻生活範圍高度重疊，二人互相使用手機，或是其中一方代接、代為查看另一方手機，均屬共同生活情節，在此情形下，夫妻間關於手機等資料之隱密性，顯然低於一般人。且阿祥接觸夢夢手機，進而翻拍夢夢手機與阿力間的Line對話紀錄，對於夢夢提出的隱私或秘密通訊所造成侵害程度，遠遠低於阿祥配偶法益的重要性。故法院權衡雙方法益之輕重，認為仍有證據力。

綜合上述，新北地方地院認為，從夢夢與阿力互動中，夢夢違反配偶對婚姻關係應負的忠誠義務，二人就是情侶間的交往互動，已逾越一般社交行為，因此判兩人應連帶賠償阿祥20萬元，可上訴。 

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