跨年連3天爽睡「弟妹」！人夫開門見哥綠炸…他下身赤裸喊：在大便

▲他偷吃「弟」老婆，還在2019年29、30、31日投宿旅社被抓包。（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者戴若涵／彰化報導

一名人夫指控，妻子與車友除了拍下勾肩搭背的照片外，還多次一同投宿旅館，他與警方進門時，對方更下身赤裸，讓他一怒之下告上法院。雖然車友辯稱，當時自己是在上大號，但法院勘驗相關事證後，不採信他的說詞，判車友與人妻應連帶賠償人夫15萬元，可上訴。

人夫指控，2019年11月間發現妻子竟與車友關係密切，雙方除了手搭手、搭肩等肢體接觸外，還多次一同出遊過夜、多次進出旅館開房間，2019年12月31日還與小王投宿旅館，要前往阿里山看日出，一怒之下決定提告向妻子與小王求償100萬元。

小王辯稱，與人夫是馬自達車友，平時都以兄弟相稱，又因家住附近，有時候人夫會帶人妻到家閒聊。人妻曾經向他稱，心情很不好，想要自殺，人夫也曾找他談過，他僅表示，「要好好處理，有做錯的地方就要與妻子協調」，強調自己打零工，工作很忙，人妻很少去找他。

▲人夫與警察、徵信社前往旅店抓姦，見到車友小王下身全裸氣炸。（圖／取自免費圖庫pexels）

小王表示，2019年12月29、30日有與人妻去宜蘭住一晚，離開宜蘭後又去了基隆，同年月30日深夜入住基隆一間旅店，31日凌晨2時許就見到人夫與警察、徵信社一同前來，「我上半身有穿，人在廁所上大號，徵信社的人叫我出來，所以下半身沒有穿」，稱當時2人買了一些東西回旅社吃，人妻當時穿著很整齊，並將東西拿到床上邊吃邊看電視，等警察離開後，2人回程時在女方要求下前往嘉義阿里山看日出。

小王強調，他與人妻會勾肩搭背是因為他平時跟人夫稱兄道弟，就如同兄弟一樣親，人夫都叫他「哥」，他叫人妻「弟妹」，2人「就這種關係而已」；人妻則辯稱，雖然認識老公的車友，但「沒有很熟」，之後她與老公的感情出現狀況，才會與老公車友聊聊，2019年11月後，雙方才變得比較熟，她稱當時自己沒有跟丈夫同住，她也沒跟丈夫說2019年12月29、30、31日會在外面過夜，強調被抓包當天2人沒有睡，小王下半身有穿三角褲，看完日出後她就回嘉義娘家了。

但法院勘驗相關事證後，發現小王、人妻曾當庭自承，被人夫發現時，「下半身完全未穿裸露生殖器，床上棉被凌亂」，彼此間似剛離開床舖，且既然2人像小王所說般「不算熟」的話，為何會在外勾肩搭背，還共宿一房，被抓包時又下半身空空，不採信小王的說詞，判小王與人妻應連帶賠償人夫15萬元，全案仍可上訴。

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