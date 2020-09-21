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惡霸犬3度猛攻！45年訓犬師血濺狗學校　下秒果斷退訓：孺子不可教

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記者翁伊森／嘉義報導

嘉義黎明狗學校日前收了一隻13個月大的惡霸犬，但沒想到他卻野性爆發，連著2天攻擊訓犬師，直到第3天，這隻惡霸犬抓了狂似的猛烈攻擊，嚇得訓犬師果斷將牠退訓，事後還心有餘悸直呼，「再這樣下去我一定重傷」。

▲▼惡霸犬攻擊訓犬師。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲惡霸犬攻擊訓犬師，嚇得訓犬師果斷將牠退訓。（圖／記者翁伊森翻攝）

這起事件發生在嘉義黎明狗學校，而遭咬的訓犬師就是校長蔡慶榮。蔡慶榮表示，日前接獲飼主委託訓練，而當時詢問之下，得知這隻惡霸犬已13個月大，直到前2個月前才開始野性爆發，但飼主強調，愛犬個性乖巧，在家中時還能跟小孩玩，而蔡慶榮聽了後，才決定接下這個訓練的任務。

▲▼惡霸犬攻擊訓犬師。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡慶榮提到，當時惡霸犬一來到學校時，確實表現很好，唯一一點就是不讓人戴上項圈、掛上牽繩。孰料，到了第四天開始，惡霸犬開始出現攻擊舉動，一連攻擊了三天，直到最後一次，整隻狗項是抓狂似的猛烈攻擊，嚇得他趕緊拿起鐵製大鍋蓋抵擋，並將惡霸犬逼回籠內，才逃過一劫。

蔡慶榮事後心有餘悸表示，這種狗一般來說4、5個月就要開始訓練，但這隻惡霸犬卻一直到13個月大才送來，而13個月大來說就好比人類的國中生階段，屬於叛逆期，非常難教育，也因此他果斷將這隻狗退訓，且事後也到醫院施打破傷風。

▲▼惡霸犬攻擊訓犬師。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲蔡慶榮手上還留有未痊癒的傷痕，讓他直呼，「再訓練下去我一定重傷」。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡慶榮表示，他訓練狗長達45年，訓練多達2千隻以上的狗，但這隻惡霸犬是他「唯一」退訓的狗學生，而他回憶起當時被攻擊的情景，也直呼，「再訓練下去我一定重傷」。

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