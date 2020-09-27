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不二坊重啟現場販售…他半夜就開排！今早人潮擠爆　闆娘無奈趕人

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記者唐詠絮／彰化報導

知名蛋黃酥店「不二坊」停止現場排隊訂購27日下午將解封！不少民眾得知消息後，早早就前往排隊，而27日一早，店門前就擠滿人潮，甚至還有人出動水桶排隊，另外還有不少代購業者出動百人大軍，準備與其他代購者來場蛋黃酥的「終局之戰」。

▲不二坊蛋黃酥明天將停止現場販售。（圖／記者唐詠絮攝）

▲不二坊蛋黃酥27日將解封，現場出現大批排隊人潮。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化不二坊9月初為了能夠終結蛋黃酥代購之亂，宣布暫停販售18天，而27日將解封，重啟現場排隊訂購。27日一早，不二坊店門前就出現大批人潮，紛紛擠在馬路邊，還有人出動水桶、板凳排隊，誇張的是，還有人特地從北部南下，清晨就在店門前排隊等候，只為了買到一盒蛋黃酥。

▲▼不二坊今解封，現場人潮擠爆。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼不二坊今解封，現場人潮擠爆。（圖／記者唐詠絮攝）

由於人潮眾多，也影響到周遭店家，讓老闆娘數度出來趕人。此外，不少代購業者也紛紛到場排隊，而為了能搶得先機，現場衝突不斷，也讓附近店家相當頭痛。

▲▼不二坊今解封，現場人潮擠爆。（圖／記者唐詠絮攝）

▲現場人潮影響到周邊店家，不二坊老闆娘無奈出來趕人。（圖／記者唐詠絮攝）

現場排隊搶購從27日下午4時30分開始，售完為止，屆時現場將會激起無數腥風血雨，而最辛苦的莫過排班到場指揮交通亂象及現場秩序的彰化警方。

▲▼不二坊今解封，現場人潮擠爆。（圖／記者唐詠絮攝）

▲現場販售將從下午4時30分開始，屆時將會是一場腥風血雨。（圖／記者唐詠絮攝）

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