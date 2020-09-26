激戰聲全都錄！看護「車上狂震」羞喊：爽死了…正宮聽呻吟秒崩潰

▲人夫與外籍看護搞婚外情。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／新北報導

阿昌（化名）與莉莉（化名）結婚多年，莉莉偶然幫阿昌整理車內物品時，發現車上所裝設的行車紀錄器竟錄到阿昌與一名越籍看護月嬌（化名）的對話，裡頭還有性交時所發出的呻吟聲，且多次在車上車震，阿昌還會問月嬌「爽不爽」，月嬌還回「爽死了！」，令莉莉傷心欲絕為此暴瘦，更求助精神科，決定向月嬌求償精神慰撫金60萬元。新北地院日前判月嬌須賠償莉莉20萬元，可上訴。

判決書指出，莉莉於2019年7月時貼心幫丈夫阿昌整理車子，發現車上所裝設的行車紀錄器竟錄到阿昌與另名女生的聲音，還伴隨性交時所發出的呻吟聲，對話裡阿昌問月嬌「我們兩個在做愛有沒有很爽？妳有沒有爽？有沒有？」月嬌則嬌羞回「爽死了！還說沒有爽」。

正宮指控，丈夫跟月嬌不僅大搞車震，還前往摩鐵「辦事」，行車紀錄器也錄到2人入住時，與服務生談休息幾小時的對話。莉莉受不了丈夫這樣偷吃，精神飽受痛苦，因而求助精神科，也向月嬌賠償慰撫金60萬元。

法院審理時，月嬌沒有出庭，也未提出書狀作聲明或陳述。法官以行車紀錄器對話為證據，認定月嬌侵害配偶權，但莉莉請求賠償慰撫金60萬元，尚屬過高，賠償金額為20萬元才比較適合，由於月嬌人已出境，因此莉莉有可能要不到賠償。

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