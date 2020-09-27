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人妻偷情「舌尖遊走4大天王」！他嗨喊：快到最高境界　老公綠爆

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▲桃園市邱姓男子與盧姓女子發生婚外情，盧女去年懷孕生子，邱男遭盧女前夫提告妨害家庭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲屏東人夫抓包妻子外遇，氣得對小王提告求償，獲賠18萬元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／屏東報導

人妻小君（化名）在外偷吃，不但多次與擔任里長的小王阿讚（化名）發生性關係，還互傳鹹濕對話，被丈夫阿義（化名）抓包，並委託徵信社人員調查。某日，徵信社人員發現小君跟阿讚到摩鐵開房間，立刻會同阿義前往抓姦，孰料阿讚見狀，竟倒車衝撞，氣得阿義對他提告求償。法官審理後，判阿讚須賠償阿義18萬元。

阿義指控，他2018年7月初在小君酒醉之際，無意間發現手機內的訊息，因此懷疑小君外遇，於是找來徵信社調查，沒想到卻發現阿讚以綽號「琳琳」的名義跟小君聊天，且內容極其親密。

阿義提到，隔年的5月10日下午，徵信社人員發現阿讚開著車載小君前往摩鐵開房，而為了掩人耳目，2人還在市區繞了約半小時才進到摩鐵，他於是趕到摩鐵抓姦，並在門外守快3小時，一見到摩鐵的鐵門打開，便立刻上前要阿讚下車說明，沒想到阿讚竟加速倒車衝撞，導致他右膝挫傷、右小腿擦挫傷，氣得他立刻對阿讚提告求償。

對此，阿讚辯稱，自己並不知道小君已婚，且他跟小君只是保險業務員跟客戶的關係，並沒有討論婚姻狀況的必要，況且現今社會晚婚、離婚都是常態，他主觀上認為小君是單身，才一起進入摩鐵，並無違背社會道德規範。再者，2人進到摩鐵當天，是因為找不到適合仔細討論及簽訂保險契約的場所，小君才提議到摩鐵討論，而2人在摩鐵內也並無任何逾矩的行為。

阿讚還稱，阿義所提出的對話紀錄中，「琳琳」並非他的名字或外號，況且阿義還是在未經過小君的同意下盜用並擷取畫面，真實性及證明力是有疑慮的。另外，阿義抓姦當天，是因為有多名男性圍繞在車旁，且小君也稱不認識車外的人，他為了保護自身安全而駕車離去，是人之常情，他並非故意要衝撞阿義。

法官審理時，阿義表示，對話截圖是由女兒從全家共用的平板電腦中取得，並非沒有經過小君同意，而對此，女兒也出面證實。另外，阿義也曾撥打過名為「琳琳」的電話，而接聽的人就是阿讚，因此證明「琳琳」就是阿讚本人。

法官另外透過阿讚與小君的對話紀錄發現，小君曾傳送，「想到大自然的相處，很有一般不同…、刺激…興奮」、「好想你舔」等語給阿讚，而阿讚回應，「會癢對不對」，小君則再回傳，「好想舔一舔含著」、「這樣88會很爽」、「舌尖在四大天王附近遊走」。

除此之外，法官還發現，小君還要求想跟阿讚到野外激戰，「好想打野外」、「在野外很刺激又爽，跟大自然容和一起」。對此，阿讚回稱，「很快到達最高境界」、「我也喜歡你爽」、「妹妹有沒有流口水」。法官認為，透過對話發現2人關係非比尋常，認定2人侵害了阿義的配偶權，因此判阿讚須賠償阿義18萬元。

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