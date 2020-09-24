北市10月1日設市百年　柯文哲邀陳水扁、馬英九出席紀念活動

記者袁茵／台北報導

台北市今年滿100歲，有媒體報導，北市將於10月1日中秋節當天舉辦設市百年交流分享活動，其曾經擔任過總統的前台北市長陳水扁、馬英九都獲邀出席。對此，台北市長柯文哲24日證實，確實有邀請歷屆北市市長及議長參加。

▲台北市長柯文哲視導電扶梯改善工程。（圖／記者林敬旻攝）

有媒體報導，台北市將在10月1日中秋節當天舉辦設市百年活動，且還邀請了陳水扁、馬英九等人出席。

柯文哲24日上午視導捷運初期路網車站電扶梯改善工程，並且接受媒體訪問。針對設市百年活動是否有邀請馬英九、陳水扁，柯文哲表示，他在此預告，10月1日是台北市設市百年，這個老實講是躬逢其盛，尤其設市100年是一個歷史的重要里程碑，所以有邀請歷任的臺北市長及議長參加，畢竟設市100年真的不容易，是個重要的紀念活動。

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