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高嘉瑜爆三重客運年領60億補助　北市澄清：並非全對業者補貼

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▲公車失控撞入銀行　內湖路公車撞銀行1傷者無呼吸心跳 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市三重客運一輛公車於21日晚間衝撞人行道，造成1人死亡、1人受傷。（資料圖／記者黃彥傑攝）

記者袁茵／台北報導

北市內湖21日晚間有一輛三重客運公車衝撞人行道，造成1人死亡等重大行車事故，民進黨立委高嘉瑜23日晚間爆料，三重客運壟斷6成雙北公車，每年領60億補助卻事故頻傳。對此，台北市公運處說明北市公車補貼機制，補貼總共可分為乘客補貼、虧損補貼和購車補貼，其中最大宗的補貼是公車票價補貼，補貼對象為乘客，並非全為對客運業者的補貼。

公運處說明，乘客補貼大宗為價差補貼，是台北市及新北市為鼓勵民眾搭乘公車，長年合作維持公車票價15元，運價及票價差額由雙北市政府各自編列預算補貼乘客；其次為鼓勵民眾多加利用大眾運輸，北市提供公車轉乘幹線公車、市民小巴及捷運等轉乘優惠，公車業者短收票價也由公運處編列預算補貼乘客，上述相關補貼款為補貼乘客，計算依民眾搭乘段次計算，非以乘載率進行計算。

公運處表示，依據發展大眾運輸條例第10條規定，考量北市公車業者資本設備投資及營運虧損，另編列公車虧損補貼、購車補貼（低地板、電動公車）等，虧損補貼是補貼客運業者經營偏遠路線，避免因營收不佳虧損造成路線停駛，以提供基本民行需求。

公運處提到，購車補貼是鼓勵業者引進低地板及電動公車，以提供民眾較友善搭乘環境，低地板補貼迄今，已促成本市低地板公車達3078輛，比例高達86.6％；另交通部為推動電動公車政策，也編列電動公車相關補貼款鼓勵地方政府協助市區客運業者申請汰換電動公車。

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