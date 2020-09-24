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北捷增設63處電梯、電扶梯　柯文哲預告：2022年內完成

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▲台北市長柯文哲視導電扶梯改善工程。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲視導電扶梯改善工程。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

為全面推動台北捷運無障礙空間的升級，台北市政府耗資6.3億元，在各捷運站點增設62座電扶梯和1座電梯。台北市長柯文哲24日上午視察已完工的捷運忠孝復興站3號出口、忠孝敦化站3號出口，並且預告63處電梯、電扶梯將於2022年全部完工開放。

柯文哲24日表示，宜居永續是台北市的城市施政願景，要讓市民在這地方住得更快樂，所以在這種目標下，公共運輸顯然是需要積極建構的，北市人口密集、基礎建設相當不錯，捷運是台北市公共運輸的最基幹，應更大力發展，因此北市之前推出1280捷運月票，鼓勵民眾多使用公共運輸，後來也讓敬老卡的480點可以使用在搭乘捷運上。

▲台北市長柯文哲視導電扶梯改善工程。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲提到，然而某次與長者聊天時，對方卻表達「捷運很難坐」等意見，他才發現早期的捷運設計，電梯少、部分電扶梯只能單向，另一道用樓梯，這對行動不便者相當不方便，所以他特地找捷運局，討論修改捷運站的設計準則，現在規定新的捷運站兩側都至少要有一個電扶梯。

柯文哲說，經過重新清點後，一共在北市找出63個點需要增設電梯或電扶梯，所以籌備了6.3億元，準備要新增62個電扶梯和1個電梯，讓捷運站兩側至少要有一個電扶梯或電梯。

▲台北市長柯文哲視導電扶梯改善工程。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲預告，今天先開放忠孝敦化站3號出入口、忠孝復興站3號出入口，以及忠孝新生站4號出入口3站的電扶梯供民眾搭乘，10月15日開放江子翠站2號出入口、11月17日開放國父紀念館站2號出入口、12月15日也將陸續啟用復興崗站，其他的站點預計會在2年內完成，同時也配合明年愛心卡開放可以搭乘捷運，所以這也說明了在政策上的推動必須要有硬體的配合。

最後，柯文哲感謝捷運局和承包商的努力，將捷運線的無障礙空間推進一步，而目前正在規劃的環狀線也已同時規劃捷運站兩側至少都要有一個電梯或是電扶梯，打造更無障礙的運輸空間。

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