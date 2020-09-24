居家檢疫者違規入住日租　北市各罰3000元「公布3處地址、姓名」

▲台北市副市長黃珊珊日前與觀傳局長劉奕霆一同說明北市最新防疫措施。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府於24日公布首波違規者姓名及建物地址。台北市政府觀傳局提及，截至9月24日止，北市仍有9位居家檢疫者未入住防疫旅館、自宅或親友無償提供住所，而是以付費短租方式入住3處疑似日租套房，因違反防疫措施，已開罰建物所有權人新台幣3000元罰鍰，並公佈首波違規者姓名及建物地址。

台北市政府觀傳局24日表示，北市現有居家檢疫近6000人，遍布12行政區，每日約有3400人入住防疫旅館，其餘則多住在自宅或親友無償借住房舍，極少部分則入住疑似日租套房。

觀傳局提到，因日租套房為非法旅宿，且多未能依規定消毒清潔、動線混雜，又反覆接待居家檢疫或居家隔離者入住，容易交叉感染、形成病毒傳播溫床，更引發社區居民反彈。為杜絕不肖業者一再將套房出租給居家檢疫者，在未做好社區防疫之際徒增交叉感染風險，造成防疫漏洞；北市府民政局、警察局自9月7日起經地毯式查察，逐一詢問，第一波已確認有9處違反台北市府公告。

台北市副市長黃珊珊表示，針對疑似日租套房收居家檢疫或居家隔離者，依本府公告，已處建物所有權人新台幣3000元罰鍰，並公布姓名及建物地址。後續更將持續針對非法日租嚴格查緝，若查有實證則開罰經營人新台幣10萬到50萬元並勒令歇業；屢次再犯者除課以怠金20萬至30萬外，嚴重者更將停止供水供電。

觀傳局指出，台北市政府於7日發布「為防治嚴重特殊傳染性肺炎，加強居家檢疫者及居家隔離者之控管，公告台北市（以下簡稱本市）應執行之防疫措施」公告，近半個月來已有相當多居家檢疫者配合該項防疫措施，轉住合法防疫旅館。

觀傳局表示，目前台北市現有防疫旅館67家、近4800間客房可提供居家檢疫者入住，選擇眾多，且量能充裕。少數居家檢疫者則無意配合市府防疫政策，仍存觀望態度，市府表示將嚴格執法、嚴懲不貸，目前市府每日核對上百件居檢者入住名單，若發現違規項目，後續也將繼續開罰，並公布所有權人姓名及建物地址，以懲效尤。

【北市首波開鍘名單連結】

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