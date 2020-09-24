取締高噪音汽、機車！北市引進「24小時照相系統」　10月初上路





▲固定式高噪音車輛偵測攝影系統先行測試情況。（圖／台北市環保局提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

面對高噪音車輛在深夜街頭呼嘯擾民，成為城市新公害，台北市環保局決定引進24小時定點取締的「固定式高噪音車輛偵測攝影系統」，在偵測到高噪汽、機車後，會自動辨識拍照紀錄，可以直接作為開罰依據；該系統預計10月初建置完成，初期設置地點將以常遭市民反應車輛噪音擾民的路段為主。

環保局24日表示，目前環保署修正中的機動車輛噪音管制標準，限速在50公里以下路段，車輛音量不得超過86分貝；限速50公里以上，70公里以下路段，則不得超過90分貝。行駛車輛噪音超過標準者可逕行開罰處以1800元以上，3600元以下罰鍰。

環保局指出，統計2016年至2019年民眾檢舉噪音車輛案件數，雖已從每年5800餘件，下降至約3000件，但由於過去發現高噪車輛時，只能通知車主到站檢測，無法直接開罰，而許多車主接獲通知到檢前將高噪音裝置撤除，檢測合格後又再裝回，繼續以高噪音橫行街頭，因此環保局向中央環保署建議修法，針對行駛中高噪音車輛經科學量測後直接開罰，並據以要求車主改善。

環保局提到，為有效打擊高噪音車輛，未來將採全天候自動蒐證，初期4套固定式高噪音車輛偵測攝影系統，預計設置在市民經常反應高噪音車輛出沒的熱門路段，並規劃每半年更換設置地點，設置地點包含羅斯福路、瑞光路、復興北路及仰德大道等。

環保局說，另針對常在周末飆車盛行時，也會出動移動式偵攝系統不定點偵測，以有效遏止擾民噪音。未來執行時會在偵攝系統前方100至300公尺處設置告示牌提醒駕駛人注意，使用偵測儀器也將依法定期校驗；該系統今年8月已開始測試，環保署法規公告後就可同步正式上路，未來也將視執行效果逐步增設。

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