台灣YouTuber爆紅榜曝！「反正我很閒」才第二　網看NO.1：不意外

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber如雨後春筍般的冒出，從訂閱數就可以發現，有不少YouTuber緊緊抓住民眾口味，在今（2020）年忽然爆紅。以台灣的頻道來說，截至目前為止，Youtuber長青樹蔡阿嘎的兒子蔡波能拿下了第三高的成績，而近期竄紅的「反正我很閒」位居第二，遙遙領先的則是「Pan Piano」，其訂閱數已突破157萬人。

今年有不少YouTuber忽然爆紅，就台灣來說，像是「北一女學渣」54黃蓉、自哈哈台大開知名度的孫女，以及從藝人身分跨足到YouTuber界的宥勝等人，他們全都各自靠著個人特色，贏得不少民眾的喜愛。

YouTube頻道「實驗室-Data Lab」先前觀察並整理了21個台灣YouTuber的訂閱數，隨著時間的推移，不少頻道的數字垂直上升。位居第一的「Pan Piano」是名鋼琴演奏家，過去大多以日常的穿著入鏡彈琴，近期則改走性感路線，不少新片都會露出傲人的事業線，進而讓不少人被圈粉，訂閱數已經突破157萬人次。

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▲台灣YouTuber訂閱數第一名的是Pan Piano。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

至於第二名則是「反正我很閒」，這組YouTuber的頻道雖然看似無厘頭且搞笑，但因為許多人都覺得影片內容多以喜劇的方式來討論各種主題，並時而帶些諷刺意味、拍出社會荒唐的一面，因此贏得許多死忠粉，目前的訂閱數已經超過51.7萬人次。

▲「反正我很閒」位居第二。（圖／翻攝自YouTube／反正我很閒）

第三名「嘎嫂二伯&蔡波能's Daily」的影片多記錄蔡波能與家人的日常生活，內容輕鬆、有趣，吸引不少喜歡小朋友的觀眾，雖然蔡波能今年才出生，目前也才5個月大，但是訂閱者已經有47.9萬餘人，相當厲害。

▲蔡波能的頻道也受到許多人喜愛。（圖／翻攝自YouTube／嘎嫂二伯&蔡波能's Daily）

一名網友也在PTT的Gossiping板上，以「2020年爆紅的台灣YouTuber」為題發起討論，許多網友看到排名後，紛紛留言回應，「理科又來了」、「八卦板最紅的是愛莉莎莎」、「卑鄙源之助」、「Pan是世界爆紅，其他都是台灣爆紅」、「推小宅實驗，真的有料」、「Salu推推」、「同意啦」。而原PO則認為，Pan Piano可說是實至名歸、「不意外」，不過PTT上最廣為人知的可能則屬位居第二的「反正我很閒」。