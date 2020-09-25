最強罐頭！網一面倒激推「它」...曝超爽吃法：煮麵不用調味

▲罐頭是即食物品中相當方便食用的餐點。（圖／記者屠惠剛攝）



實習記者劉雪兒／綜合報導

罐頭食品世上最便利的食物之一，甚至是「逃難」必備清單之一。一名網友就問說「茄汁鯖魚是不是最強的罐頭」，而貼文一出就引發熱議，甚至有網友還大方分享吃法，「放豆腐跟高麗菜下去，用小陶鍋一起燉，超爽宵夜！」

一名網友今（25）日在PTT以「茄汁鯖魚罐頭是不是最強的罐頭？」為題發文，表示茄汁鯖魚內有一塊不小的魚肉，其酸酸甜甜的醬汁，無論是配飯還是麵都非常合適，且照味道和性比價來看，應該是分數最高的罐頭了，不禁讓他直呼「根本屌打所有的日本罐頭」。

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貼文一出，隨即引起非常多網友們熱議，「自己煮飯時，拿來配還不錯」、「算是萬用的罐頭，曾經有吃過一陣子，會吃到怕」、「放豆腐跟高麗菜下去，用小陶鍋一起燉，超爽宵夜」、「沒錯，搭配紅燒鰻這2個罐頭超常吃」、「煮湯麵超讚，整罐掉下去都不用調味」、「是，之前還有茄汁大沙丁，可惜現在沒賣了」。

也有人不認同原PO的觀點，分享自己最愛的罐頭，「蒲燒鰻魚才是」、「蒲燒鰻我可以單吃配飯一周」、「緋魚罐頭才是」、「瑞典鯡魚罐頭」、「香肉醬第一，這個才是第二」、「我比較喜歡肉醬煮麵」、「我只能接受辣肉醬罐頭和土豆麵筋罐頭」。

▲網友認為茄汁鯖魚屌打所有日本的罐頭。（圖／翻攝自同榮實業官網）

罐頭給人不健康的印象，認為它含很多調味料和加工品，不過食品技師張邦妮表示，罐頭的營養其實和一般烹調食物的營養價值差不多，魚罐頭甚至攝取到的鈣含量可能比新鮮的魚多，所以只要「適量」與「均衡攝取」，就不用太擔心。對此，她分享5招安心挑選、保存罐頭：

1.選擇罐頭外觀無生鏽、膨罐及凹陷者，如果包裝受損，表示可能有空氣進入或細菌繁殖，千萬別購買。

2.注意罐頭的有效日期，罐頭通常能長期保存，但避免內容物變質，可優先選擇新製造的產品。

3.罐頭打開後，如果有異味、變色、混濁或是產生許多氣泡，可能有細菌滋生或變質，如果內壁有金屬腐蝕，可能有重金屬滲出汙染食品，有這些情況就不要再食用。

4.未開封的罐頭放置在乾燥、通風、避免陽光直射的環境即可，不需要冷藏。

5.開封後若沒有吃完，為避免容器滲出汙染物，建議將內容物倒入其他保鮮容器，並冷藏儲放，最好一到兩天內食用完畢。