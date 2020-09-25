譚兵讀武／秦漢之父孫元良躲女校？　南京雨花台戰役之謎大公開

記者曾俊豪／台北報導

在台灣《八百壯士》中飾演女童軍楊惠敏的林青霞，當年曾與男星秦漢有過一段情。很多人不知道，秦漢其實是將門之後，他的父親正是當年德械師第88師師長孫元良，麾下軍隊因死守四行倉庫、血灑雨花台而在在歷史留名。9月25日晚間8時整，《譚兵讀武》第21集帶您從孫元良的角度，回顧第88師的悲壯故事。

祖籍四川的孫元良是中華民國陸軍中將，畢業於黃埔一期，歷任國民革命軍第一軍第一師連長、營長，後任第一團團長。儘管經歷多場戰役，外界對孫元良的軍旅生涯卻是評價兩極，大陸網友甚至戲稱他是「飛將軍」。

▲秦漢之父孫元良回憶錄。（圖／記者譚志東攝）

回顧這段過往，資深媒體人老譚指出，孫元良當年在國共內戰的徐蚌會戰（陸稱：淮海戰役），當時國軍幾乎被全數殲滅，只有孫元良與李彌將軍從圍剿中脫困，逃出來到台灣，一直到2007年才過世，「享壽103歲的孫元良在抗日戰爭中有一定功績，可是評價深受爭議，就是與南京保衛戰有關。」

然而，孫元良與南京保衛戰的牽連，其實與另一名將領唐生智有關。老譚指出，孫元良在自傳中提到，當時奉命守衛南京的唐生智，只希望從死守南京改為堅守，只要拖過南京的限定日子，就算功德圓滿，「孫元良甚至抨擊唐生智，就算敵人戰車直抵南京中華門門口，但是配置在其他方面的絕大部分友軍都還是悠悠然無所事事，未曾放過一槍。」

▲南京總統府。（圖／記者譚志東攝）

至於孫元良為何抨擊唐生智，老譚表示，「這是因為唐生智在離開南京後寫了報告，認為南京的陷落是第88師的問題，才導致中華門被攻陷，甚至指名道姓的說，師長孫元良失蹤找不到。」

不過，老譚認為，日軍的紀錄中都提到，88師在雨花台戰役也就是南京保衛戰中，展現英勇抵抗的氣勢，表現出乎日軍意料，「孫元良回憶錄有一部分說的沒錯，紫金山與雨花台這些外圍陣地都在12日陷落，意味著南京陷落只是時間早晚問題，唐生智把南京失守的帳算給孫元良，難會讓孫元良不滿。」

9月25日晚間8時整，《譚兵讀武》第21集，帶您從解讀孫元良的自傳，從另一個角度回顧第88師抗日的悲壯故事。





▲軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）