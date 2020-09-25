不考慮買房「最想住台灣哪縣市？」　這裡超可以：每次去都心情好

▲原PO好奇發問，如果可以的話最想住台灣哪裡。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣22個縣市的魅力和特色都不同，就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，提到台灣有很多大大小小的地方，「從台北市信義區到屏東縣牡丹鄉旭海」，生活起來都有不同的感覺。原PO就好奇，若是可以選擇的話，其他人會想住哪裡、為什麼，忍不住發起討論「你最想住台灣的哪裡？」話題引發熱論。

貼文一出，其他人紛紛留言，「每個縣市輪流住」、「不同年齡適合的不一樣啦！但想要有房的話一定在台北，住不到也能租給人」、「高雄，因為厭惡下雨，每天起床看到窗外天氣好心情也會跟著好」、「目前住天母，偶爾想住池上」、「台北的話天母，台灣的話台南」、「台北，交通真的很便利。」

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還有網友表示，「台北太擠，台中西區還不錯，年紀大一點可能會比較想回屏東養養狗種種菜」、「住在哪裡我都願意，除了苗栗」、「台南市東區」、「我覺得東門很棒耶！」

其中，許多人都點名好山好水好空氣的東部，認為花東超級適合退休後的生活，「花蓮，每次去心情都很好」、「老了想住花蓮」、「台東，天空是真的藍」、「已經決定35歲退休在台東買透天，養一隻狗陪我」、「台東吧」、「花蓮玉里吧」、「台北太擠，至少台中吧？安靜一點花蓮。」