若開戰未除役隨時「被徵召」！後悔考預官預士…網嗆：誰都逃不了

▲原PO後悔當初報考預官預士。（示意圖／翻攝自Facebook／國防部發言人粉絲專頁）

記者施怡妏／綜合報導

中共解放軍機近日一再擾台，還數次飛越台海中線挑釁，台海情勢更顯緊張，許多網友關心起除役年齡與徵召問題，有一名網友指出，「若有報考預官、預士的人，要到50歲才會除役，如果打起來被徵召的就是這群人，有人後悔了嗎？」

原PO在PTT板上發文說出心聲，當年報考預官預士，現在覺得很後悔，但是按照法律規定，考上預官者算是下士士官以上，除役年齡為50歲，若是兩岸打起來，自己就是被徵召的那群人，他無奈詢問「有人也後悔了嗎？」

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貼文一出後，網友們紛紛表示，「受過訓練，可能比一般兵活久一點吧」、「能為國打仗是光榮的事」、「不會啊，真正殺到島上來，你沒被徵召也得打啊」、「後悔是不會後悔啦，畢竟對這塊土地有感情」、「真開打誰也躲不掉」、「除役也跑不掉啦，想太多」、「會怕了齁」。

▲網友們認為，真的打起來，誰都逃不了。（示意圖／翻攝國防部影片）

此外，還有網友提到，一般人服義務役為36歲退役，「是不是只要未滿36歲，國家有需要，就會像花木蘭ㄧ樣代父從軍？」網友們則認為，「不要以為上戰場是年輕人的事，中年人也會抓去拿槍上前線的」、「55歲以前都還是能開槍開坦克就是了」

後備指揮部2月曾發出「動員召集報到訊息通知書」給後備軍人，「當國家發生戰爭或緊急危難時」，國防部將透過電視、報紙或廣播，發布「動員令」，請作好「共同防衛家園」的準備。國防部8月也曾表示，為讓後備成為常備兵最強盾牌，規劃調整教育召集訓練頻次及天數，以循序漸進方式強化作戰能力。

根據國防部後備指揮部公告，109年各階除役年齡如下：

1. 二級上將：70歲（民38年出生）

2. 中將：65歲（民43年出生）

3. 少將：60歲（民48年出生）

4. 上、中、少校及士官長：58歲（民50年出生）

5. 上、中、少尉及上、中﹑下士：50歲（民58年出生）

6. 志願役士兵：45歲（民63年出生﹚

7. 義務役士兵、補充兵：36歲（民72年出生﹚

上列人員服役限齡，計算至108年12月31日止，並自109年1月1日除役。