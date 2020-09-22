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「一個月餅接近一個便當的熱量」　桃園市衛生局曝健康吃3撇步

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▲健康吃月餅3撇步，桃園衛生局報您知。（圖／衛生局提供）

▲健康吃月餅3撇步，桃園衛生局報您知。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中秋節即將來臨，吃月餅、柚子已成為應景食物。桃園市政府衛生局22日指出，一個雙蛋黃廣式月餅甚至接近一個便當(750大卡)的熱量，這些應景食物雖然美味，但若不小心攝取過多，可是會對身體造成額外負擔。要如何吃的巧、吃的對，該局教導民眾健康吃月餅3撇步，讓民眾健康吃無負擔、吃得均衡又健康。

衛生局說，健康吃月餅的3撇步如下：一、 挑低熱量：月餅熱量高，一般拳頭大小綠豆椪就相當於1碗飯(280大卡)的熱量，而雙蛋黃廣式月餅甚至接近一個便當(750大卡)的熱量，建議可以比較包裝上之營養成分標示，並盡量挑選每100公克熱量低於400大卡、單顆熱量低於250大卡的月餅或份量較小（1顆一口大小）的月餅，以避免一次吃下過多的熱量。

二、 減量與分享：若食用份量較大的月餅，容易因吃太多月餅而產生腹脹、消化不良等症狀，可以將月餅切小塊分次食用或與親朋好友共享，分散熱量攝取，一起享健康。三、 搭配白開水或無糖茶飲：吃月餅時，建議以無糖茶飲或白開水取代含糖飲料，可以降低月餅的甜膩感及增加飽足感，除了減少月餅食用分量，也可以避免飲料帶來額外的熱量。

桃園市政府衛生局提醒吃月餅時除把握以上原則，若當餐有攝取月餅作為點心時，應適量減少正餐澱粉（飯、麵等）量及油脂類，多吃青菜、攝取適量的水果，如應景水果柚子約3瓣果肉(相當於1份水果)，吃完月餅後不妨闔家走出戶外賞月散步，增進感情之餘也可消耗多餘的熱量。

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