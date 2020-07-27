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桃園公布2020年市售飲冰品和涼麵抽驗　4件不合格來源都是外縣市

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▲桃園衛生局公布2020年市售飲冰品和涼麵抽驗。（圖／衛生局提供）

▲衛生局人員進行市售飲冰品和涼麵抽驗。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

炎炎夏日，氣溫節節高升，桃園市政府衛生局為維護民眾食用飲冰品及涼麵的衛生安全，於傳統商店、超市、超商、連鎖飲料店、咖啡店、冰品店、冰品及冰塊製造業等處抽驗涼麵、飲冰品、食用冰塊、花草茶與茶葉原料、咖啡豆及各式配料，總計抽驗94件，其中有4件不合格已移請源頭縣市後續辦理，抽驗結果亦公布該局網站。▲桃園衛生局公布2020年市售飲冰品和涼麵抽驗。（圖／衛生局提供）

▲衛生局人員進行市售飲冰品和涼麵抽驗。（圖／衛生局提供）

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衛生局指出，夏季氣溫多達攝氏30度以上，食物中微生物在室溫下生長快速，且飲冰品的製作過程較少經過加熱處理，這類食品的保存及製作條件若不合乎衛生，將影響其衛生指標菌（生菌數、大腸桿菌及大腸桿菌群）超過標準，增加食品安全風險。

衛生局此次抽驗56件成品（包含涼麵、飲冰品及配料）及38件原料（包含生配料、咖啡豆、花草茶及茶葉原料），檢驗衛生指標菌、咖啡因、防腐劑及農藥殘留等項目，其中有3件於轄內製售之成品（1件食用冰塊、1件青草茶及1件高山青茶）經限期改善後複驗已符合規定，另有3件成品（1件青草茶及2件涼麵）初驗衛生標準不符規定及1件青草茶原料（含風草）檢出農藥殘留超標，來源均為外縣市，已移請所轄衛生局後續辦理。

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