桃園登革熱防疫巡檢隊　一週開出3張罰單共9千罰款

▲記得清除居家環境易積水的廢棄瓶罐、花盆、水缸或廢輪胎等，以免被開罸。（圖／衛生局資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

因應桃園區本土登革熱群聚疫情，桃園市府於8月3日公告「2020年桃園市防止病媒蚊孳生預防登革熱屈公病及茲卡病毒感染症之孳生源清除防疫措施」，對民眾未主動妥善管理、清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊幼蟲開出罸單，迄9日止共裁罰3起，每起金額各3,000元共9,000元。

市府衛生局10日指出，依據衛福部統計資料顯示，截至今年8月9日止，全國已確診76例登革熱個案，其中桃園有19例（6例境外移入、13例本土），並於桃園區長安里發生本土群聚疫情。由於，登革熱是由登革病毒引起的急性傳染病，主要透過病媒蚊（如埃及斑蚊或白線斑蚊）傳播，清除孳生源才是避免感染登革熱的最佳方法，掌握「巡、倒、清、刷」口訣，清理居家環境易積水的廢棄瓶罐、花盆、水缸或廢輪胎等，風雨過後更應加強戶內外環境整頓，不讓蚊蟲有孳生的機會。

因應社區登革熱風險仍高，市府防疫人員亦組成登革熱防疫巡檢隊每日於社區內巡查環境，並自市府於8月3日公告登革熱防疫措施起，如民眾未主動妥善管理、清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊幼蟲，經市府防疫人員查核發現孳生源即依傳染病防治法逕行處辦，依傳染病防治法開罰3千元到1萬5千元罰鍰。登革熱防疫巡檢隊首先針對登革熱高風險里別進行稽查，截至8月9日止共已裁罰3案（長安里1件、玉山里2件），違規樣態包括輪胎及花盆底盤積水孳生孑孓，裁罰金額各3,000元，總計新臺幣9,000元。

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