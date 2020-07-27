2確診本土登革熱都在同里　桃園衛生局主動篩檢風險區域民眾

▲桃園衛生局進行家戶內外化學防治噴藥作業。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園桃園區長安里因已有2名本土登革熱確診個案，為及早發現社區不顯性感染者，衛生局針對風險區域設置社區採檢站、主動積極篩檢，經進行登革熱快篩，有8名民眾呈現陽性反應，衛生局27日已將8位快篩陽性檢體緊急送實驗室檢驗，以確認感染情形。

經衛生局調查，初步掌握僅有4位民眾曾出現相關症狀，症狀出現時間介於7月5日至7月11日間，經就醫治療後症狀已緩解，此8名快篩陽性的民眾目前亦無不適症狀。

▲桃園衛生局進行孳生源清除作業。（圖／衛生局提供）

衛生局長王文彥表示，8名快篩陽性個案之住家皆位於原匡列的風險範圍內，已於7月25日完成家戶內外化學防治噴藥及孳生源清除作業，惟因個案發病時間較早且社區存在無症狀感染者，衛生局將再針對確診個案住家擴大至方圓100公尺之家戶噴藥及孳清、外圍環境擴大至400公尺，衛生局已於27日與該里里鄰長召開緊急會議，請里鄰長協助家戶化學防治噴藥、孳生源及社區髒亂點清除作業。

衛生局呼籲，天氣炎熱、病媒蚊活躍，近日易有午後雷陣雨，導致容器積水及病媒蚊孳生，請民眾落實住家內外環境巡、倒、清、刷，避免讓積水成為孑孓生長的溫床，若民眾經衛生單位通知仍不清除環境積水容器，致孳生病媒蚊孑孓，將依違反傳染病防治法第25條第2項規定，依同法第70條處新臺幣3,000至1萬5,000元罰鍰。

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