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「台灣豬標章」初選18件出爐！9/28前開放全民投票　最快年底試辦

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▲▼台灣豬識別標章票選活動。（圖／農委會提供）

▲「台灣豬識別標章」收到2352件設計投稿，評選出18件入圍作品。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

美豬明年一月進口，不少國人就怕買到含有萊克多巴胺（瘦肉精）的豬肉，農委會為讓消費者一眼就能識別國產和外國的豬肉產品，推出「台灣豬識別標章」，邀請國人共同設計，最後收到2352件作品，評選出18件入圍作品，即日起至9月28日開放投票，還有機會獲市價500元台灣畜產品。

農委會主委陳吉仲今（21日）在臉書表示，每件作品都可以看出設計者的理念與用心，真的非常難取捨，最後初審的專業評審在天人交戰下，終於選出了18件入圍作品，即日起開放網路投票，歡迎國人踴躍投下您心目中神聖的一票，票選活動結束後，還會抽出20名幸運兒可獲得市價500元的台灣優質畜產品。

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▲▼台灣豬識別標章票選活動。（圖／農委會提供）

▲▼民眾參與投票，有機會獲市價500元台灣畜產品。（圖／農委會提供）

▲▼台灣豬識別標章票選活動。（圖／農委會提供）

陳吉仲指出，國內養豬產業是農業部門單項產值最高的產業，台灣豬農飼養技術精良，生產的豬肉產品廣受消費者喜愛，長年以來擁有國內市場消費量超過9成的市佔率，同時還有防檢局進行嚴格的屠檢把關及定期抽驗，健康、美味、風味絕佳。

陳吉仲說，「台灣豬識別標章」網路投票結果，將會納入最終評選的成績之中，9月底前公佈得獎名單，年底前試辦上路，明年全面實施。往後在任何店面商家看到台灣豬識別標章，就是確保該店完全使用國產豬，讓消費者可以清楚選擇。

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