臉書標「台製肉鬆餅」實收產地變「大陸」　消費者驚向防檢局投訴

▲非洲豬瘟應變中心開記者會說明防疫措施狀況。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（21日）開「因應中秋節加強非洲豬瘟防疫措施會議」，會後農委會主委吉仲表示，中秋節將到來，有些案例可能透過「郵包」傳播，近日更有民眾反映於臉書廣告購買標榜我國產製肉鬆餅，卻收到大陸製肉鬆餅案例。

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▲防檢局接到民眾爆料，他網購肉鬆餅收時發現上頭標示為陸製。（圖／翻攝自Facebook／防檢局）

應變中心表示，今年1月至今已有希臘、巴布亞紐幾內亞、印度及德國相繼淪為疫區，亞洲地區南韓新增689例、越南547例、菲律賓325例、印尼129例、東帝汶26例、大陸19例、緬甸4例。陳吉仲說，此外，截至今日，在邊境查獲大陸及越南豬肉製品檢出非洲豬瘟病毒核酸者各有195例及60例，8月份越南檢出率1例100%，9月份至今來自大陸檢出率40%，有4件，顯見非洲豬瘟傳入風險仍高。

▲▼非洲豬瘟中央災害應變中心第16次會議會後記者會，農委會主委陳吉仲說明。（圖／翻攝自Facebook／防檢局）

應變中心指出，為阻絕疫病藉由入境旅客違規攜帶肉品入侵，桃園機場高風險國家入境旅客手提行李及所有國家託運行李百分百X光機查驗，其他國際港埠入境旅客託運及手提行李百分百X光機。陳吉仲強調，去年秋節期間查獲違規郵包及快遞貨物輸入含豬肉月餅案件量激增，今年因受新冠肺炎疫情影響，預估民眾可能利用「網購」購買境外含肉月餅將會較往年為多。近日更有民眾反映於臉書廣告購買標榜我國產製肉鬆餅，卻收到大陸製肉鬆餅案例。

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