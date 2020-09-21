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科學人登萊豬廣告「增加收益又環保」　陳吉仲：只提供專業資料

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▲▼非洲豬瘟中央災害應變中心第16次會議會後記者會。（圖／截自中央災害應變中心直播）

▲針對科學人刊登廣告爭議，陳吉仲說，農委會只提供專業的資料。（圖／截自中央災害應變中心直播）

記者許展溢／台北報導

美豬牛爭議繼續燒，雜誌《科學人》19日在臉書官方粉絲團刊登農委會政令廣告，其中一句提到「加了萊克多巴胺，可以增加收益又環保」，遭到眾多網友湧入怒批，科學人緊急下架道歉。農委會主委陳吉仲今（21日）表示，農委會只提供「專業的資料」，其他的部分要去問科學人。

科學人在臉書刊登農委會政令廣告，先是遭質疑沒有註明，且還稱國內之所以禁用萊克多巴胺，是因為加了不好吃，「加了萊克多巴胺，可以增加收益又環保」，不料遭負評灌爆，緊急下架道歉。20日凌晨道歉，粉絲團刊登農委會廣告「萊克多巴胺-國內維持禁用規定」，有違媒體倫理和科學精神，實屬不當，已經撤下此篇發文、退回廣告費，未來將更謹慎，提供社會大眾基於科學事實的資訊，不再接受類似政令廣告，並虛心接受各界監督。

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▲▼《科學人》萊豬廣告被灌爆下架！羅智強點出民進黨「3大謊言」。（圖／翻攝自臉書／科學人）

▲▼《科學人》萊豬政令宣傳風波。（圖／取自ptt）

▲▼《科學人》萊豬政令宣傳風波。（圖／取自ptt）

陳吉仲今出席非洲豬瘟中央災害應變中心「因應中秋節加強非洲豬瘟防疫措施會議」，會後媒體問及此事，他回應，農委會在美豬、美牛專區都有完整相關專業說明，包括萊克多巴胺安全容許量是如何訂定，及相關輔導措施是什麼，農委會沒有提供萊克多巴胺會增加收益又環保這樣的事，只提供專業資料，因此「要各位回去問科學人」。

陳吉仲強調，農委會提供的都是專業資料，就是在網站上看得到的那些資料，有沒有那些去看，如果沒有就不是農委會可以掌握的，並說最近實在太多假訊息，排山倒海而來，嚴重影響養豬產業，不能農委會在為養豬業者打拼時，遭受到這樣攻擊，是最邪惡、最可惡的不實消息，無法接受。媒體追問廣告預算有多少？陳吉仲則是沒有回應，直接離開現場。

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